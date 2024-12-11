https://sputnik-abkhazia.ru/20241211/chernomorenergo-mozhet-nachat-otklyuchat-anomalno-zagruzhennye-fidery-1053127054.html
"Черноморэнерго" может начать отключать аномально загруженные фидеры
"Черноморэнерго" может начать отключать аномально загруженные фидеры
Sputnik Абхазия
В Абхазии с 9 декабря по графику в дневное время свет на подстанциях подают на 4 часа 40 минут, с 21:00 до 7:00 подача электричества осуществляется без... 11.12.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 11 дек – Sputnik. Если уровень потребления электричества в стране не снизится, "Черноморэнерго" может пойти на крайние меры и начать отключать аномально загруженные фидеры даже в периоды подачи электричества, заявил в интервью "Абаза-ТВ" начальник управления энергосбыта "Черноморэнерго" Саид Блабба.Он пояснил, что, несмотря на ограничения подачи электричества, серьезного снижения потребления не наблюдается.Блабба добавил, что государство все годы боролось лишь с крупными майнинг-фермами, так как у компетентных органов не было юридического права обыскивать частные домовладения, где могли быть оборудованы фермы."Это привело к тому, что весь майнинг перекочевал внутрь жилых домов", – сказал Блабба.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241210/otklyucheniya-elektrichestva-vne-utverzhdennogo-grafika-svyazany-s-chastymi-avariyami-1053119293.html
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абхазия, новости, черноморэнерго
"Черноморэнерго" может начать отключать аномально загруженные фидеры
11:17 11.12.2024 (обновлено: 11:29 11.12.2024)
В Абхазии с 9 декабря по графику в дневное время свет на подстанциях подают на 4 часа 40 минут, с 21:00 до 7:00 подача электричества осуществляется без ограничений.
СУХУМ, 11 дек – Sputnik. Если уровень потребления электричества в стране не снизится, "Черноморэнерго" может пойти на крайние меры и начать отключать аномально загруженные фидеры даже в периоды подачи электричества, заявил в интервью "Абаза-ТВ" начальник управления энергосбыта "Черноморэнерго" Саид Блабба.
Он пояснил, что, несмотря на ограничения подачи электричества, серьезного снижения потребления не наблюдается.
"Это подтверждает, что люди, которые занимаются добычей криптовалют, успешно продолжают свою деятельность, и ничего им не мешает", — отметил он.
Блабба добавил, что государство все годы боролось лишь с крупными майнинг-фермами, так как у компетентных органов не было юридического права обыскивать частные домовладения, где могли быть оборудованы фермы.
"Это привело к тому, что весь майнинг перекочевал внутрь жилых домов", – сказал Блабба.