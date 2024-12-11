https://sputnik-abkhazia.ru/20241211/chernomorenergo-mozhet-nachat-otklyuchat-anomalno-zagruzhennye-fidery-1053127054.html

"Черноморэнерго" может начать отключать аномально загруженные фидеры

"Черноморэнерго" может начать отключать аномально загруженные фидеры

Sputnik Абхазия

В Абхазии с 9 декабря по графику в дневное время свет на подстанциях подают на 4 часа 40 минут, с 21:00 до 7:00 подача электричества осуществляется без... 11.12.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 11 дек – Sputnik. Если уровень потребления электричества в стране не снизится, "Черноморэнерго" может пойти на крайние меры и начать отключать аномально загруженные фидеры даже в периоды подачи электричества, заявил в интервью "Абаза-ТВ" начальник управления энергосбыта "Черноморэнерго" Саид Блабба.Он пояснил, что, несмотря на ограничения подачи электричества, серьезного снижения потребления не наблюдается.Блабба добавил, что государство все годы боролось лишь с крупными майнинг-фермами, так как у компетентных органов не было юридического права обыскивать частные домовладения, где могли быть оборудованы фермы."Это привело к тому, что весь майнинг перекочевал внутрь жилых домов", – сказал Блабба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241210/otklyucheniya-elektrichestva-vne-utverzhdennogo-grafika-svyazany-s-chastymi-avariyami-1053119293.html

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