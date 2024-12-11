https://sputnik-abkhazia.ru/20241211/khibla-gerzmava-stala-novoy-nastavnitsey-na-shou-golos-1053124197.html

Хибла Герзмава стала новой наставницей на шоу "Голос"

Хибла Герзмава стала новой наставницей на шоу "Голос"

Sputnik Абхазия

Музыкальный проект "Голос" выходит на Первом канале с 2012 года. 11.12.2024, Sputnik Абхазия

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хибла герзмава

новости

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СУХУМ, 11 дек – Sputnik. Хибла Герзмава стала наставницей в шоу "Голос" на Первом канале, сообщается в официальном Telegram-канале проекта. 13-й сезон телешоу запустят на экранах в 2025 году. Съемки слепых прослушиваний начнутся уже сегодня. Хибла Герзмава — оперная певица, солистка Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Народная артистка Абхазии, Народная артистка России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240819/1052033774.html

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