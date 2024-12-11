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Хибла Герзмава стала новой наставницей на шоу "Голос"
Хибла Герзмава стала новой наставницей на шоу "Голос"
Sputnik Абхазия
Музыкальный проект "Голос" выходит на Первом канале с 2012 года. 11.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-11T09:17+0300
2024-12-11T09:17+0300
2024-12-11T10:51+0300
хибла герзмава
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СУХУМ, 11 дек – Sputnik. Хибла Герзмава стала наставницей в шоу "Голос" на Первом канале, сообщается в официальном Telegram-канале проекта. 13-й сезон телешоу запустят на экранах в 2025 году. Съемки слепых прослушиваний начнутся уже сегодня. Хибла Герзмава — оперная певица, солистка Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Народная артистка Абхазии, Народная артистка России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240819/1052033774.html
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хибла герзмава, новости
Хибла Герзмава стала новой наставницей на шоу "Голос"
09:17 11.12.2024 (обновлено: 10:51 11.12.2024)
Музыкальный проект "Голос" выходит на Первом канале с 2012 года.
СУХУМ, 11 дек – Sputnik.
Хибла Герзмава стала наставницей в шоу "Голос" на Первом канале, сообщается
в официальном Telegram-канале проекта.
Оперная дива присоединится к ветеранам проекта — Полине Гагариной, Антону Беляеву и рэперу Басте.
13-й сезон телешоу запустят на экранах в 2025 году. Съемки слепых прослушиваний начнутся уже сегодня.
Хибла Герзмава — оперная певица, солистка Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Народная артистка Абхазии, Народная артистка России.