https://sputnik-abkhazia.ru/20241211/kriticheskuyu-situatsiyu-v-energootrasli-abkhazii-obsudili-v-chernomorenergo-1053131511.html
Критическую ситуацию в энергоотрасли Абхазии обсудили в "Черноморэнерго"
Критическую ситуацию в энергоотрасли Абхазии обсудили в "Черноморэнерго"
Sputnik Абхазия
11 декабря в Абхазии ввели новый график, согласно которому свет в дневное время на подстанции будут подавать почти на три часа. 11.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-11T23:13+0300
2024-12-11T23:13+0300
2024-12-11T23:13+0300
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СУХУМ, 11 дек - Sputnik. В "Черноморэнерго" прошло совещание, посвященное критической ситуации в энергетической отрасли Абхазии. По словам руководителя предприятия Тимура Джинджолия, республика получает 2,1 миллиона киловатт-часов в сутки от ИнгурГЭС, а майнинг криптовалют потребляет половину этой нормы.Говоря об экономическом ущербе от незаконного майнинга криптовалют, глава управления энергосбыта Саид Блабба отметил, что годовой дефицит электроэнергии в Абхазии составляет 700-750 миллионов кВт·ч.В общем республика за год потребляет 2,6 миллиарда кВт·ч, из которых ИнгурГЭС вырабатывает 1,8 миллиарда. При этом экономический ущерб от майнинга криптовалют, с учетом потерь в сети, составляет 1,6 миллиарда кВт·ч. Таким образом, на него приходится около 613 из 750 миллионов кВт·ч дефицита.В эксклюзивном интервью Sputnik Блабба рассказал, что, по подсчетам специалистов "Черноморэнерго", в республике работает около 13 тысяч "машинок", при этом крупных ферм по итогам рейдов за последние две недели не выявлено. "И силовые структуры, и мы пришли к выводу, что таких ферм нет. Получается, что вся борьба, направленная на крупные фермы, привела к тому, что эти фермы ушли в домовладения", — рассказал он и добавил, что доступ в жилые помещения без разрешения суда запрещен. Блабба пояснил, что аномальные нагрузки зафиксированы в каждом районе Абхазии:Тимур Джинджолия, в свою очередь, добавил, что если ситуация не исправится, то фидеры, на которых зафиксируют подобные нагрузки, могут отключать полностью.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241211/chernomorenergo-mozhet-nachat-otklyuchat-anomalno-zagruzhennye-fidery-1053127054.html
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абхазия, новости, черноморэнерго
абхазия, новости, черноморэнерго
Критическую ситуацию в энергоотрасли Абхазии обсудили в "Черноморэнерго"
11 декабря в Абхазии ввели новый график, согласно которому свет в дневное время на подстанции будут подавать почти на три часа.
СУХУМ, 11 дек - Sputnik. В "Черноморэнерго" прошло совещание, посвященное критической ситуации в энергетической отрасли Абхазии.
По словам руководителя предприятия Тимура Джинджолия, республика получает 2,1 миллиона киловатт-часов в сутки от ИнгурГЭС, а майнинг криптовалют потребляет половину этой нормы.
"Ситуация критическая, несмотря на наши обращения к абонентам, практически ежедневно выявляется работа майнинга", — подчеркнул он.
Говоря об экономическом ущербе от незаконного майнинга криптовалют, глава управления энергосбыта Саид Блабба отметил, что годовой дефицит электроэнергии в Абхазии составляет 700-750 миллионов кВт·ч.
В общем республика за год потребляет 2,6 миллиарда кВт·ч, из которых ИнгурГЭС вырабатывает 1,8 миллиарда.
При этом экономический ущерб от майнинга криптовалют, с учетом потерь в сети, составляет 1,6 миллиарда кВт·ч. Таким образом, на него приходится около 613 из 750 миллионов кВт·ч дефицита.
В эксклюзивном интервью Sputnik Блабба рассказал, что, по подсчетам специалистов "Черноморэнерго", в республике работает около 13 тысяч "машинок", при этом крупных ферм по итогам рейдов за последние две недели не выявлено.
"И силовые структуры, и мы пришли к выводу, что таких ферм нет. Получается, что вся борьба, направленная на крупные фермы, привела к тому, что эти фермы ушли в домовладения", — рассказал он и добавил, что доступ в жилые помещения без разрешения суда запрещен.
Блабба пояснил, что аномальные нагрузки зафиксированы в каждом районе Абхазии:
3,2 мегаватта в Ткуарчалском районе
1,9 мегаватта в Гулрыпшском районе
12,5 мегаватта в Сухуме и Сухумском районе
7,5 мегаватта в Гагрском районе
9,1 мегаватта в Гудаутском районе
5,6 мегаватта в Очамчырском районе.
Тимур Джинджолия, в свою очередь, добавил, что если ситуация не исправится, то фидеры, на которых зафиксируют подобные нагрузки, могут отключать полностью.