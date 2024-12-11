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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 12 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 12 декабря
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием нестабильного барического поля повышенного давления при прохождении холодного... 11.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-11T15:44+0300
2024-12-11T15:44+0300
2024-12-11T15:44+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 11 дек - Sputnik. В четверг, 12 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Временами дождь разной интенсивности, в горах снег.Атмосферное давление – повышенное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 10-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью +3°С до +8°С, днем от +5°С до +10°С.Температура морской воды +13°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздух 70-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 12 декабря
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием нестабильного барического поля повышенного давления при прохождении холодного атмосферного фронта.
СУХУМ, 11 дек - Sputnik. В четверг, 12 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Временами дождь разной интенсивности, в горах снег.
Атмосферное давление – повышенное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 10-15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +3°С до +8°С, днем от +5°С до +10°С.
Температура морской воды +13°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздух 70-90%.