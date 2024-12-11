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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 12 декабря

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 12 декабря

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием нестабильного барического поля повышенного давления при прохождении холодного... 11.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-11T15:44+0300

2024-12-11T15:44+0300

2024-12-11T15:44+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 11 дек - Sputnik. В четверг, 12 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Временами дождь разной интенсивности, в горах снег.Атмосферное давление – повышенное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 10-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью +3°С до +8°С, днем от +5°С до +10°С.Температура морской воды +13°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздух 70-90%.

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