https://sputnik-abkhazia.ru/20241211/vvedenie-asis-v-sudakh-abkhazii-perenesli-na-2026-god-1053128240.html

Введение АСИС в судах Абхазии перенесли на 2026 год

Введение АСИС в судах Абхазии перенесли на 2026 год

Sputnik Абхазия

В декабре 2014 года проект Конституционного закона Абхазии "О судебной власти" был принят депутатами Парламента в первом чтении. 11.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-11T13:49+0300

2024-12-11T13:49+0300

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СУХУМ, 11 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Введение автоматизированной судебно-информационной системы в судах Абхазии перенесли с 1 января 2025 года на 1 января 2026 года. В декабре 2014 года проект Конституционного закона Абхазии "О судебной власти" был принят депутатами в первом чтении. В числе нововведений было и обязательное использование в судах автоматизированной судебно-информационной системы видео- и аудиофиксации.Ранее председатель Верховного суда Саида Бутба сообщала, что система внедрена во всех судах, кроме Военного и Гудаутского районного, где помещения для этого технически не приспособлены.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230513/takie-obstoyatelstva-akaba-o-sudebnoy-sisteme-abkhazii-1045776518.html

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