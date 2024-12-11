https://sputnik-abkhazia.ru/20241211/vvedenie-asis-v-sudakh-abkhazii-perenesli-na-2026-god-1053128240.html
Введение АСИС в судах Абхазии перенесли на 2026 год
Введение АСИС в судах Абхазии перенесли на 2026 год
Sputnik Абхазия
В декабре 2014 года проект Конституционного закона Абхазии "О судебной власти" был принят депутатами Парламента в первом чтении. 11.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-11T13:49+0300
2024-12-11T13:49+0300
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СУХУМ, 11 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Введение автоматизированной судебно-информационной системы в судах Абхазии перенесли с 1 января 2025 года на 1 января 2026 года. В декабре 2014 года проект Конституционного закона Абхазии "О судебной власти" был принят депутатами в первом чтении. В числе нововведений было и обязательное использование в судах автоматизированной судебно-информационной системы видео- и аудиофиксации.Ранее председатель Верховного суда Саида Бутба сообщала, что система внедрена во всех судах, кроме Военного и Гудаутского районного, где помещения для этого технически не приспособлены.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230513/takie-obstoyatelstva-akaba-o-sudebnoy-sisteme-abkhazii-1045776518.html
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новости, абхазия
Введение АСИС в судах Абхазии перенесли на 2026 год
13:49 11.12.2024 (обновлено: 14:19 11.12.2024)
В декабре 2014 года проект Конституционного закона Абхазии "О судебной власти" был принят депутатами Парламента в первом чтении.
СУХУМ, 11 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Введение автоматизированной судебно-информационной системы в судах Абхазии перенесли с 1 января 2025 года на 1 января 2026 года.
Решение было принято Парламентом и связано с техническими трудностями установки оборудования в помещениях Военного суда и Гудаутского районного суда.
В декабре 2014 года проект Конституционного закона Абхазии "О судебной власти" был принят депутатами в первом чтении. В числе нововведений было и обязательное использование в судах автоматизированной судебно-информационной системы видео- и аудиофиксации.
Ранее председатель Верховного суда Саида Бутба сообщала, что система внедрена во всех судах, кроме Военного и Гудаутского районного, где помещения для этого технически не приспособлены.