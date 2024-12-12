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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20241212/dzhopua-zayavil-ob-otsutstvii-defitsita-gaza-v-abkhazii-1053137451.html
Джопуа заявил об отсутствии дефицита газа в Абхазии
Джопуа заявил об отсутствии дефицита газа в Абхазии
Sputnik Абхазия
Из-за низкого уровня воды в Джварском водохранилище в Абхазии введены жесткие ограничения на подачу электричества днем. 12.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-12T16:21+0300
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СУХУМ, 12 дек – Sputnik. Дефицита газа в Абхазии нет, заявил в интервью радио Sputnik гендиректор "Абхазтопа" Рамаз Джопуа. Газ завозят из России, опасения о том, что его запасы закончатся, не имеют никаких оснований, подчеркнул Джопуа. Заправить баллон газом можно на стационарных заправках. Кроме того, их развозят грузовые машины. Раньше они работали два дня в неделю, но из-за ажиотажа выезжают каждый день.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241212/desyat-apparatov-dlya-mayninga-izyali-v-abkhazii-1053135228.html
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Джопуа заявил об отсутствии дефицита газа в Абхазии

16:21 12.12.2024 (обновлено: 16:49 12.12.2024)
CC0 / / Газ
Газ - Sputnik Абхазия, 1920, 12.12.2024
CC0 / /
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Из-за низкого уровня воды в Джварском водохранилище в Абхазии введены жесткие ограничения на подачу электричества днем.
СУХУМ, 12 дек – Sputnik. Дефицита газа в Абхазии нет, заявил в интервью радио Sputnik гендиректор "Абхазтопа" Рамаз Джопуа.
По его словам, спрос на сжиженный газ резко вырос из-за перебоев с электричеством, по статистике, каждые три-четыре дня реализуется 15-18 тонн газа.
Газ завозят из России, опасения о том, что его запасы закончатся, не имеют никаких оснований, подчеркнул Джопуа.
Заправить баллон газом можно на стационарных заправках. Кроме того, их развозят грузовые машины. Раньше они работали два дня в неделю, но из-за ажиотажа выезжают каждый день.
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