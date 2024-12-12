https://sputnik-abkhazia.ru/20241212/dzhopua-zayavil-ob-otsutstvii-defitsita-gaza-v-abkhazii-1053137451.html

Джопуа заявил об отсутствии дефицита газа в Абхазии

Джопуа заявил об отсутствии дефицита газа в Абхазии

Sputnik Абхазия

Из-за низкого уровня воды в Джварском водохранилище в Абхазии введены жесткие ограничения на подачу электричества днем. 12.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-12T16:21+0300

2024-12-12T16:21+0300

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СУХУМ, 12 дек – Sputnik. Дефицита газа в Абхазии нет, заявил в интервью радио Sputnik гендиректор "Абхазтопа" Рамаз Джопуа. Газ завозят из России, опасения о том, что его запасы закончатся, не имеют никаких оснований, подчеркнул Джопуа. Заправить баллон газом можно на стационарных заправках. Кроме того, их развозят грузовые машины. Раньше они работали два дня в неделю, но из-за ажиотажа выезжают каждый день.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241212/desyat-apparatov-dlya-mayninga-izyali-v-abkhazii-1053135228.html

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