https://sputnik-abkhazia.ru/20241212/dzhopua-zayavil-ob-otsutstvii-defitsita-gaza-v-abkhazii-1053137451.html
Джопуа заявил об отсутствии дефицита газа в Абхазии
Джопуа заявил об отсутствии дефицита газа в Абхазии
Sputnik Абхазия
Из-за низкого уровня воды в Джварском водохранилище в Абхазии введены жесткие ограничения на подачу электричества днем. 12.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-12T16:21+0300
2024-12-12T16:21+0300
2024-12-12T16:49+0300
в абхазии
абхазия
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102887/19/1028871930_0:206:2907:1841_1920x0_80_0_0_430600c88ac884273fa43708be9dbd8e.jpg
СУХУМ, 12 дек – Sputnik. Дефицита газа в Абхазии нет, заявил в интервью радио Sputnik гендиректор "Абхазтопа" Рамаз Джопуа. Газ завозят из России, опасения о том, что его запасы закончатся, не имеют никаких оснований, подчеркнул Джопуа. Заправить баллон газом можно на стационарных заправках. Кроме того, их развозят грузовые машины. Раньше они работали два дня в неделю, но из-за ажиотажа выезжают каждый день.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241212/desyat-apparatov-dlya-mayninga-izyali-v-abkhazii-1053135228.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102887/19/1028871930_89:0:2818:2047_1920x0_80_0_0_7f4b59d5db8cab7f742864aa01854338.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости
Джопуа заявил об отсутствии дефицита газа в Абхазии
16:21 12.12.2024 (обновлено: 16:49 12.12.2024)
Из-за низкого уровня воды в Джварском водохранилище в Абхазии введены жесткие ограничения на подачу электричества днем.
СУХУМ, 12 дек – Sputnik. Дефицита газа в Абхазии нет, заявил в интервью радио Sputnik гендиректор "Абхазтопа" Рамаз Джопуа.
По его словам, спрос на сжиженный газ резко вырос из-за перебоев с электричеством, по статистике, каждые три-четыре дня реализуется 15-18 тонн газа.
Газ завозят из России, опасения о том, что его запасы закончатся, не имеют никаких оснований, подчеркнул Джопуа.
Заправить баллон газом можно на стационарных заправках. Кроме того, их развозят грузовые машины. Раньше они работали два дня в неделю, но из-за ажиотажа выезжают каждый день.