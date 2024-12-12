https://sputnik-abkhazia.ru/20241212/desyat-apparatov-dlya-mayninga-izyali-v-abkhazii-1053135228.html

Десять аппаратов для майнинга изъяли в Абхазии

Десять аппаратов для майнинга изъяли в Абхазии

Sputnik Абхазия

Ранее сообщалось, что потребление электричества не снизилось, несмотря на длительные отключения света, что говорит о том, что абоненты продолжают майнить... 12.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-12T13:34+0300

2024-12-12T13:34+0300

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СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Десять аппаратов для майнинга криптовалют изъяли сотрудники МВД Абхазии, сообщает пресс-служба ведомства. Еще одну ферму обнаружили в одном из домов на улице Воронова в Очамчыре. Пять "машинок" принадлежали Дауру Григолая.По словам главы "Черноморэнерго" Тимура Джинджолия, ситуацию в энергетической отрасли Абхазии можно охарактеризовать как критическую. Ночной переток электричества из России стоит 8-10 миллионов рублей в сутки, днем из-за низкого уровня воды в Джварском водохранилище введен график включений света - почти на три часа. Несмотря на это, уровень потребления не снижается, практически ежедневно выявляется работа майнинг-ферм.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241211/kriticheskuyu-situatsiyu-v-energootrasli-abkhazii-obsudili-v-chernomorenergo-1053131511.html

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