https://sputnik-abkhazia.ru/20241212/desyat-apparatov-dlya-mayninga-izyali-v-abkhazii-1053135228.html
Десять аппаратов для майнинга изъяли в Абхазии
Десять аппаратов для майнинга изъяли в Абхазии
Sputnik Абхазия
Ранее сообщалось, что потребление электричества не снизилось, несмотря на длительные отключения света, что говорит о том, что абоненты продолжают майнить... 12.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-12T13:34+0300
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СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Десять аппаратов для майнинга криптовалют изъяли сотрудники МВД Абхазии, сообщает пресс-служба ведомства. Еще одну ферму обнаружили в одном из домов на улице Воронова в Очамчыре. Пять "машинок" принадлежали Дауру Григолая.По словам главы "Черноморэнерго" Тимура Джинджолия, ситуацию в энергетической отрасли Абхазии можно охарактеризовать как критическую. Ночной переток электричества из России стоит 8-10 миллионов рублей в сутки, днем из-за низкого уровня воды в Джварском водохранилище введен график включений света - почти на три часа. Несмотря на это, уровень потребления не снижается, практически ежедневно выявляется работа майнинг-ферм.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241211/kriticheskuyu-situatsiyu-v-energootrasli-abkhazii-obsudili-v-chernomorenergo-1053131511.html
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майнинг в абхазии, новости
Десять аппаратов для майнинга изъяли в Абхазии
13:34 12.12.2024 (обновлено: 13:36 12.12.2024)
Ранее сообщалось, что потребление электричества не снизилось, несмотря на длительные отключения света, что говорит о том, что абоненты продолжают майнить криптовалюту.
СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Десять аппаратов для майнинга криптовалют изъяли сотрудники МВД Абхазии, сообщает пресс-служба ведомства.
Пять аппаратов для майнинга изъяли в Агудзере. Ферма была оборудована в квартире в жилом доме. Она принадлежала Шамилю Ибрагимову.
Еще одну ферму обнаружили в одном из домов на улице Воронова в Очамчыре. Пять "машинок" принадлежали Дауру Григолая.
По словам главы "Черноморэнерго" Тимура Джинджолия, ситуацию в энергетической отрасли Абхазии можно охарактеризовать как критическую. Ночной переток электричества из России стоит 8-10 миллионов рублей в сутки, днем из-за низкого уровня воды в Джварском водохранилище введен график включений света - почти на три часа.
Несмотря на это, уровень потребления не снижается, практически ежедневно выявляется работа майнинг-ферм.