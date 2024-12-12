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Кабмин утвердил квоты на вылов рыбы в путину 2024-2025 годов
Кабмин утвердил квоты на вылов рыбы в путину 2024-2025 годов
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 12 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабмин Абхазии утвердил объемы допустимого улова и квоты добычи рыбы в осенне-зимнюю путину 2024-2025 годов. 12.12.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 12 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабмин Абхазии утвердил объемы допустимого улова и квоты добычи рыбы в осенне-зимнюю путину 2024-2025 годов. Выловить можно: Отдельным постановлением утверждена плата за пользование водными биологическими ресурсами от 1050 рублей за тонну шпрот до 80 000 за тонну камбалы или калкана. Минсельхозу Абхазии было дано согласие правительства на выделение квот предприятиям, занимающимся добычей водных биологических ресурсов с использование 20 судов.Также были определены запреты для предприятий: нельзя ловить рыбу в 500-метровой зоне от берега, мыть орудия лова, палубы и трюмы, находясь менее чем в трех милях от берега, лов рыбы, стоянка рыболовецких и транспортных судов в запретных районах и предустьях зон рек Псоу, Бзып, Мчышта, Гумиста, Кяласур, Кодор, Аалдзга и Ингур.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240327/minselkhoz-podvl-itogi-khamsovoy-putiny-v-abkhazii--1050602038.html
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абхазия, новости, рыболовство
Кабмин утвердил квоты на вылов рыбы в путину 2024-2025 годов
16:01 12.12.2024 (обновлено: 16:52 12.12.2024)
СУХУМ, 12 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабмин Абхазии утвердил объемы допустимого улова и квоты добычи рыбы в осенне-зимнюю путину 2024-2025 годов.
Луфарь, пеламида — без ограничений
Прочие виды рыб — 50 тонн.
Отдельным постановлением утверждена плата за пользование водными биологическими ресурсами от 1050 рублей за тонну шпрот до 80 000 за тонну камбалы или калкана.
Минсельхозу Абхазии было дано согласие правительства на выделение квот предприятиям, занимающимся добычей водных биологических ресурсов с использование 20 судов.
Также были определены запреты для предприятий: нельзя ловить рыбу в 500-метровой зоне от берега, мыть орудия лова, палубы и трюмы, находясь менее чем в трех милях от берега, лов рыбы, стоянка рыболовецких и транспортных судов в запретных районах и предустьях зон рек Псоу, Бзып, Мчышта, Гумиста, Кяласур, Кодор, Аалдзга и Ингур.