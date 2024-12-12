https://sputnik-abkhazia.ru/20241212/nochnoy-peretok-iz-rossii-oplachen-do-17-dekabrya-1053140813.html

Ночной переток из России оплачен до 17 декабря

Ночной переток из России оплачен до 17 декабря

Sputnik Абхазия

Днем Абхазия получает свет от ИнгурГЭС, ночью - по оплаченному перетоку из России. 12.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-12T23:11+0300

2024-12-12T23:11+0300

2024-12-12T23:12+0300

энергетическая отрасль абхазии

абхазия

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СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Ночной переток электричества из России оплачен до 17 декабря включительно, сообщил Sputnik и.о. министра энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба.7 декабря отключения света продлили еще на два часа, а с 9 декабря начал действовать график включений - в дневное время свет от ИнгурГЭС подавали на 4 часа 40 минут, с 21:00 до 07:00 Абхазия получала электричество из России по оплаченному перетоку. 11 декабря график был скорректирован, так как из-за критически низкого уровня воды произошла аварийная остановка ИнгурГЭС. Свет в дневное время подают на 2 часа 48 минут, вечером без ограничений. По словам и.о. министра энергетики и транспорта Джансуха Нанба, сославшегося на экспертов-энергетиков, продолжительность дневных включений света может вырасти, если дождливая погода сохранится пару дней.Глава "Черноморэнерго" назвал ситуацию в энергоотрасли страны критической, и подчеркнул, что, несмотря на это, жители республики продолжают заниматься запрещенным майнингом криптовалют.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241211/kriticheskuyu-situatsiyu-v-energootrasli-abkhazii-obsudili-v-chernomorenergo-1053131511.html

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