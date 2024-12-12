https://sputnik-abkhazia.ru/20241212/nochnoy-peretok-iz-rossii-oplachen-do-17-dekabrya-1053140813.html
Ночной переток из России оплачен до 17 декабря
Ночной переток из России оплачен до 17 декабря
Sputnik Абхазия
Днем Абхазия получает свет от ИнгурГЭС, ночью - по оплаченному перетоку из России. 12.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-12T23:11+0300
2024-12-12T23:11+0300
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СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Ночной переток электричества из России оплачен до 17 декабря включительно, сообщил Sputnik и.о. министра энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба.7 декабря отключения света продлили еще на два часа, а с 9 декабря начал действовать график включений - в дневное время свет от ИнгурГЭС подавали на 4 часа 40 минут, с 21:00 до 07:00 Абхазия получала электричество из России по оплаченному перетоку. 11 декабря график был скорректирован, так как из-за критически низкого уровня воды произошла аварийная остановка ИнгурГЭС. Свет в дневное время подают на 2 часа 48 минут, вечером без ограничений. По словам и.о. министра энергетики и транспорта Джансуха Нанба, сославшегося на экспертов-энергетиков, продолжительность дневных включений света может вырасти, если дождливая погода сохранится пару дней.Глава "Черноморэнерго" назвал ситуацию в энергоотрасли страны критической, и подчеркнул, что, несмотря на это, жители республики продолжают заниматься запрещенным майнингом криптовалют.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241211/kriticheskuyu-situatsiyu-v-energootrasli-abkhazii-obsudili-v-chernomorenergo-1053131511.html
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Ночной переток из России оплачен до 17 декабря
23:11 12.12.2024 (обновлено: 23:12 12.12.2024)
Днем Абхазия получает свет от ИнгурГЭС, ночью - по оплаченному перетоку из России.
СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Ночной переток электричества из России оплачен до 17 декабря включительно, сообщил Sputnik и.о. министра энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба.
С 1 ноября 2024 года в Абхазии ввели веерные отключения электричества - свет отключали на четыре часа в сутки. С наступлением зимы и понижением уровня воды в Джварском водохранилище ситуация усугубилась.
7 декабря отключения света продлили еще на два часа, а с 9 декабря начал действовать график включений - в дневное время свет от ИнгурГЭС подавали на 4 часа 40 минут, с 21:00 до 07:00 Абхазия получала электричество из России по оплаченному перетоку.
11 декабря график был скорректирован, так как из-за критически низкого уровня воды произошла аварийная остановка ИнгурГЭС. Свет в дневное время подают на 2 часа 48 минут, вечером без ограничений. По словам и.о. министра энергетики и транспорта Джансуха Нанба, сославшегося на экспертов-энергетиков, продолжительность дневных включений света может вырасти, если дождливая погода сохранится пару дней.
Глава "Черноморэнерго" назвал ситуацию в энергоотрасли страны критической, и подчеркнул, что, несмотря на это, жители республики продолжают заниматься запрещенным майнингом криптовалют.