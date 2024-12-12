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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 13 декабря

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 13 декабря

Sputnik Абхазия

Территория Абхазии по-прежнему будет находиться во фронтальной зоне. 12.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-12T19:19+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 12 дек - Sputnik. В пятницу, 13 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Временами дождь, к вечеру местами возможен дождь со снегом. В предгорьях и горах - снег. Ветер слабый и умеренный, местами с порывами до 18 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем до +9°С.Температура морской воды +13°С, волнение моря значительное, 3-4 балла.

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погода в абхазии