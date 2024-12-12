https://sputnik-abkhazia.ru/20241212/raskhody-fonda-medstrakhovaniya-abkhazii-uvelichili-na-10-millionov-rubley-1053136087.html
Расходы Фонда медстрахования Абхазии увеличили на 10 миллионов рублей
Расходы Фонда медстрахования Абхазии увеличили на 10 миллионов рублей
Sputnik Абхазия
Заседание Кабинета министров Абхазии прошло в Сухуме в четверг, 12 декабря. 12.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-12T14:31+0300
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СУХУМ, 12 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии увеличил расходы Фонда обязательного медстрахования на 2024 год на 10 миллионов рублей. По словам и.о. министра финансов Владимира Делба, это необходимо для того, чтобы не возникло обязательств, которые переходят на следующий год. Источник финансового обеспечения — дополнительные доходы фонда. Глава фонда Валентина Жиба пояснила, что средства пойдут на обеспечение онкобольных химиопрепаратами.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240919/posrednik-zhiba-o-programmakh-fonda-obyazatelnogo-meditsinskogo-strakhovaniya--1052306837.html
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Расходы Фонда медстрахования Абхазии увеличили на 10 миллионов рублей
14:31 12.12.2024 (обновлено: 14:41 12.12.2024)
Заседание Кабинета министров Абхазии прошло в Сухуме в четверг, 12 декабря.
СУХУМ, 12 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии увеличил расходы Фонда обязательного медстрахования на 2024 год на 10 миллионов рублей.
По словам и.о. министра финансов Владимира Делба, это необходимо для того, чтобы не возникло обязательств, которые переходят на следующий год. Источник финансового обеспечения — дополнительные доходы фонда.
Глава фонда Валентина Жиба пояснила, что средства пойдут на обеспечение онкобольных химиопрепаратами.