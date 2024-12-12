https://sputnik-abkhazia.ru/20241212/raskhody-fonda-medstrakhovaniya-abkhazii-uvelichili-na-10-millionov-rubley-1053136087.html

Расходы Фонда медстрахования Абхазии увеличили на 10 миллионов рублей

Расходы Фонда медстрахования Абхазии увеличили на 10 миллионов рублей

Sputnik Абхазия

Заседание Кабинета министров Абхазии прошло в Сухуме в четверг, 12 декабря. 12.12.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 12 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии увеличил расходы Фонда обязательного медстрахования на 2024 год на 10 миллионов рублей. По словам и.о. министра финансов Владимира Делба, это необходимо для того, чтобы не возникло обязательств, которые переходят на следующий год. Источник финансового обеспечения — дополнительные доходы фонда. Глава фонда Валентина Жиба пояснила, что средства пойдут на обеспечение онкобольных химиопрепаратами.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240919/posrednik-zhiba-o-programmakh-fonda-obyazatelnogo-meditsinskogo-strakhovaniya--1052306837.html

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