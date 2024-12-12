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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20241212/raskhody-fonda-medstrakhovaniya-abkhazii-uvelichili-na-10-millionov-rubley-1053136087.html
Расходы Фонда медстрахования Абхазии увеличили на 10 миллионов рублей
Расходы Фонда медстрахования Абхазии увеличили на 10 миллионов рублей
Sputnik Абхазия
Заседание Кабинета министров Абхазии прошло в Сухуме в четверг, 12 декабря. 12.12.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 12 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии увеличил расходы Фонда обязательного медстрахования на 2024 год на 10 миллионов рублей. По словам и.о. министра финансов Владимира Делба, это необходимо для того, чтобы не возникло обязательств, которые переходят на следующий год. Источник финансового обеспечения — дополнительные доходы фонда. Глава фонда Валентина Жиба пояснила, что средства пойдут на обеспечение онкобольных химиопрепаратами.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240919/posrednik-zhiba-o-programmakh-fonda-obyazatelnogo-meditsinskogo-strakhovaniya--1052306837.html
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абхазия, кабмин абхазии, новости

Расходы Фонда медстрахования Абхазии увеличили на 10 миллионов рублей

14:31 12.12.2024 (обновлено: 14:41 12.12.2024)
© Sputnik / Акоп КущянМелочи
Мелочи - Sputnik Абхазия, 1920, 12.12.2024
© Sputnik / Акоп Кущян
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Заседание Кабинета министров Абхазии прошло в Сухуме в четверг, 12 декабря.
СУХУМ, 12 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии увеличил расходы Фонда обязательного медстрахования на 2024 год на 10 миллионов рублей.
По словам и.о. министра финансов Владимира Делба, это необходимо для того, чтобы не возникло обязательств, которые переходят на следующий год. Источник финансового обеспечения — дополнительные доходы фонда.
Глава фонда Валентина Жиба пояснила, что средства пойдут на обеспечение онкобольных химиопрепаратами.
Посредник: Жиба о программах Фонда обязательного медицинского страхования - Sputnik Абхазия, 1920, 19.09.2024
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Посредник: Жиба о программах Фонда обязательного медицинского страхования
19 сентября, 10:26
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