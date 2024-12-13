https://sputnik-abkhazia.ru/20241213/pobediteley-konkursa-korni-slova-nagradili-v-abkhazii-1053144459.html

Победителей конкурса "Корни слова" наградили в Абхазии

Победителей конкурса "Корни слова" наградили в Абхазии

Sputnik Абхазия

На конкурс принимались творческие проекты, посвященные абхазской и русской лингвокультуре, устному народному творчеству, в том числе в новых медийных форматах... 13.12.2024, Sputnik Абхазия

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Участники конкурса "Корни слова" выполняют задания Sputnik Абхазия Участники конкурса "Корни слова" выполняют задания

СУХУМ, 13 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Призеры третьего Международного конкурса на знание абхазской и русской словесности "Корни слова" были награждены в Абхазском институте гуманитарных исследований в пятницу, 13 декабря. Дипломом победителя первой степени в номинации "Новая сказка на ночь" был награжден Алим Ардзинба, ученик четвертой гудаутской школы. В номинации "Цифровое слово" первое место заняли ученики сухумской школы №10 Мариам Ткебучава и Баграт Багателия. В номинации "Арт-слово" победителями стали ученики первой гудаутской школы Валерия Бгеу, Арифа Гунба, Адилия Джоджуа, Данат Таркил. Они представили групповой проект. В этом году специальная номинация "Слово мастера" была посвящена 150-летию со дня рождения основоположника абхазской литературы Дмитрия Гулиа. Лучшими в ней стали ученик Сухумского государственного колледжа Октай Узун-Якуб-Оглы и ученица очамчырской второй школы Валерия Каджая. Дипломами также были отмечены преподаватели, которые готовили призеров к участию в конкурсе. Замминистра просвещения Абхазии Ада Кварчелия поздравила победителей и конкурсантов и подчеркнула, что слово – это мощнейший инструмент, благодаря которому выражаются чувства, мысли, эмоции. "Вы обладаете не только талантом, но и смелостью погрузиться в мир литературного творчества. Вы сумели продемонстрировать свою уникальность, оригинальность, внутренний мир", - обратилась она к участникам.Председатель Союза журналистов Абхазии, директор "Абаза-ТВ" Руслан Хашиг поблагодарил участников за проявленный интерес и добавил, что среди них могут быть будущие "звезды" отечественной журналистики. Для призеров Хашиг подготовил подарок – лучшие видеоролики с работами будут показаны в вечернем эфире "Абаза-ТВ". Третий Международный конкурс "Корни слова" на знание абхазской и русской словесности проходил в Абхазии с 1 октября. Мастер-классы для учеников 6-11 классов прошли в Сухуме, Новом Афоне, Очамчыре, Пицунде и Гудауте. В России конкурс был организован для школьников и студентов Ставропольского края.Проект реализуется уже третий раз в рамках сотрудничества Абхазского института гуманитарных исследований, Минпросвещения Абхазии и Северо-Кавказского федерального университета.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241003/takie-obstoyatelstva-gorbachev-i-gonzhara-o-mezhdunarodnom-konkurse-korni-slova-1052462728.html

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Конкурс "Корни слова" прошел в Абхазии. Sputnik Абхазия Конкурс "Корни слова" прошел в Абхазии. 2024-12-13T23:23+0300 true PT2M08S

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