https://sputnik-abkhazia.ru/20241213/pobediteley-konkursa-korni-slova-nagradili-v-abkhazii-1053144459.html
Победителей конкурса "Корни слова" наградили в Абхазии
Победителей конкурса "Корни слова" наградили в Абхазии
Sputnik Абхазия
На конкурс принимались творческие проекты, посвященные абхазской и русской лингвокультуре, устному народному творчеству, в том числе в новых медийных форматах... 13.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-13T23:23+0300
2024-12-13T23:23+0300
2024-12-13T23:23+0300
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Участники конкурса "Корни слова" выполняют задания
Sputnik Абхазия
Участники конкурса "Корни слова" выполняют задания
СУХУМ, 13 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Призеры третьего Международного конкурса на знание абхазской и русской словесности "Корни слова" были награждены в Абхазском институте гуманитарных исследований в пятницу, 13 декабря. Дипломом победителя первой степени в номинации "Новая сказка на ночь" был награжден Алим Ардзинба, ученик четвертой гудаутской школы. В номинации "Цифровое слово" первое место заняли ученики сухумской школы №10 Мариам Ткебучава и Баграт Багателия. В номинации "Арт-слово" победителями стали ученики первой гудаутской школы Валерия Бгеу, Арифа Гунба, Адилия Джоджуа, Данат Таркил. Они представили групповой проект. В этом году специальная номинация "Слово мастера" была посвящена 150-летию со дня рождения основоположника абхазской литературы Дмитрия Гулиа. Лучшими в ней стали ученик Сухумского государственного колледжа Октай Узун-Якуб-Оглы и ученица очамчырской второй школы Валерия Каджая. Дипломами также были отмечены преподаватели, которые готовили призеров к участию в конкурсе. Замминистра просвещения Абхазии Ада Кварчелия поздравила победителей и конкурсантов и подчеркнула, что слово – это мощнейший инструмент, благодаря которому выражаются чувства, мысли, эмоции. "Вы обладаете не только талантом, но и смелостью погрузиться в мир литературного творчества. Вы сумели продемонстрировать свою уникальность, оригинальность, внутренний мир", - обратилась она к участникам.Председатель Союза журналистов Абхазии, директор "Абаза-ТВ" Руслан Хашиг поблагодарил участников за проявленный интерес и добавил, что среди них могут быть будущие "звезды" отечественной журналистики. Для призеров Хашиг подготовил подарок – лучшие видеоролики с работами будут показаны в вечернем эфире "Абаза-ТВ". Третий Международный конкурс "Корни слова" на знание абхазской и русской словесности проходил в Абхазии с 1 октября. Мастер-классы для учеников 6-11 классов прошли в Сухуме, Новом Афоне, Очамчыре, Пицунде и Гудауте. В России конкурс был организован для школьников и студентов Ставропольского края.Проект реализуется уже третий раз в рамках сотрудничества Абхазского института гуманитарных исследований, Минпросвещения Абхазии и Северо-Кавказского федерального университета.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241003/takie-obstoyatelstva-gorbachev-i-gonzhara-o-mezhdunarodnom-konkurse-korni-slova-1052462728.html
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Конкурс "Корни слова" прошел в Абхазии.
Sputnik Абхазия
Конкурс "Корни слова" прошел в Абхазии.
2024-12-13T23:23+0300
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абхазия, новости
Победителей конкурса "Корни слова" наградили в Абхазии
На конкурс принимались творческие проекты, посвященные абхазской и русской лингвокультуре, устному народному творчеству, в том числе в новых медийных форматах — видео, подкаст, мультимедиа.
СУХУМ, 13 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Призеры третьего Международного конкурса на знание абхазской и русской словесности "Корни слова" были награждены в Абхазском институте гуманитарных исследований в пятницу, 13 декабря.
Дипломом победителя первой степени в номинации "Новая сказка на ночь" был награжден Алим Ардзинба, ученик четвертой гудаутской школы. В номинации "Цифровое слово" первое место заняли ученики сухумской школы №10 Мариам Ткебучава и Баграт Багателия.
В номинации "Арт-слово" победителями стали ученики первой гудаутской школы Валерия Бгеу, Арифа Гунба, Адилия Джоджуа, Данат Таркил. Они представили групповой проект.
В этом году специальная номинация "Слово мастера" была посвящена 150-летию со дня рождения основоположника абхазской литературы Дмитрия Гулиа. Лучшими в ней стали ученик Сухумского государственного колледжа Октай Узун-Якуб-Оглы и ученица очамчырской второй школы Валерия Каджая.
Дипломами также были отмечены преподаватели, которые готовили призеров к участию в конкурсе.
Замминистра просвещения Абхазии Ада Кварчелия поздравила победителей и конкурсантов и подчеркнула, что слово – это мощнейший инструмент, благодаря которому выражаются чувства, мысли, эмоции.
"Вы обладаете не только талантом, но и смелостью погрузиться в мир литературного творчества. Вы сумели продемонстрировать свою уникальность, оригинальность, внутренний мир", - обратилась она к участникам.
Председатель Союза журналистов Абхазии, директор "Абаза-ТВ" Руслан Хашиг поблагодарил участников за проявленный интерес и добавил, что среди них могут быть будущие "звезды" отечественной журналистики.
Для призеров Хашиг подготовил подарок – лучшие видеоролики с работами будут показаны в вечернем эфире "Абаза-ТВ".
Третий Международный конкурс "Корни слова" на знание абхазской и русской словесности проходил в Абхазии с 1 октября. Мастер-классы для учеников 6-11 классов прошли в Сухуме, Новом Афоне, Очамчыре, Пицунде и Гудауте.
В России конкурс был организован для школьников и студентов Ставропольского края.
Проект реализуется уже третий раз в рамках сотрудничества Абхазского института гуманитарных исследований, Минпросвещения Абхазии и Северо-Кавказского федерального университета.