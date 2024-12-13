https://sputnik-abkhazia.ru/20241213/premera-spektaklya-zemlyanika-proydet-v-rusdrame-8-i-9-fevralya-1053142012.html

Премьера спектакля "Земляника" пройдет в РУСДРАМе 8 и 9 февраля

Премьера спектакля "Земляника" пройдет в РУСДРАМе 8 и 9 февраля

Sputnik Абхазия

Со 2 по 7 декабря в государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера проходила режиссерская лаборатория "Сандро". 13.12.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 13 дек - Sputnik. Премьера спектакля "Земляника" по рассказу Джумы Ахуба пройдет в РУСДРАМе 8 и 9 февраля, сообщается в официальном Telegram-канале театра.Режиссерская лаборатория проходила в РУСДРАМе со 2 по 7 декабряАктеры театра и студенты "Щепки" вынесли на суд зрителей четыре эскиза по произведениям абхазских классиков: "Земляника" Джумы Ахуба,"В ночь новолуния" Шалодии Аджинджал, "Рассказ о море" и "Тали — чудо из Чегема" Фазиля Искандера.После каждого показа в фойе театра проходило обсуждение. В конце зрители голосовали за понравившийся спектакль. По итогам лаборатории 59 голосов набрал эскиз "В ночь новолуния", 56 - "Земляника", мнение экспертного совета склонилось в пользу последней.Руководство театра приняло во внимание мнение зрителей и совета и выбрало "Землянику" из соображений эксклюзивности и актуальности выбранного материала, задач репертуарной политики.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241207/rezhisserskaya-laboratoriya-sandro-zavershilas-v-rusdrame-1053088653.html

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