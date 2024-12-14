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Более 200 бойцов за сутки потеряли ВСУ на Курском направлении
Более 200 бойцов за сутки потеряли ВСУ на Курском направлении
Sputnik Абхазия
Вооруженные Силы России продолжают операцию по разгрому формирований ВСУ на территории Курской области. 14.12.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Более 200 бойцов потерял Киев за сутки на Курском направлении, сообщает Министерство обороны России.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 40460 военнослужащих, и большое количество военной техники, в том числе 240 танков, 178 боевых машин пехоты, 125 бронетранспортеров, 1253 боевые бронированные машины, 1131 автомобиль.Ведомство также сообщило о ситуации в зоне специальной военной операции на Украине. Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение трем складам украинских БПЛА, скоплениям живой силы и военной техники противника в 153 районах. Средствами ПВО сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 60 украинских беспилотников самолетного типа. Всего с начала СВО: 649 самолетов, 283 вертолета, 37693 БПЛА, 586 ЗРК, 19784 танка и других боевых бронированных машины, 1500 боевых машин РСЗО, 19574 орудия полевой артиллерии и минометов, 29206 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241213/svo-osvobozhdenie-pokrovska--prednovogodniy-prioritet-vs-rossii-1053141152.html
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россия, украина, министерство обороны рф
россия, украина, министерство обороны рф

Более 200 бойцов за сутки потеряли ВСУ на Курском направлении

14:09 14.12.2024
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТрофейная американская техника, восстановленная военнослужащими ЦВО
Трофейная американская техника, восстановленная военнослужащими ЦВО - Sputnik Абхазия, 1920, 14.12.2024
© Sputnik / Евгений Биятов
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Вооруженные Силы России продолжают операцию по разгрому формирований ВСУ на территории Курской области.
СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Более 200 бойцов потерял Киев за сутки на Курском направлении, сообщает Министерство обороны России.
"За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих ВСУ, уничтожены танк, боевая машина пехоты "Bradley" производства США, боевая бронированная машина, семь автомобилей, два артиллерийских орудия, миномет и станция радиоэлектронной борьбы. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в публикации.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 40460 военнослужащих, и большое количество военной техники, в том числе 240 танков, 178 боевых машин пехоты, 125 бронетранспортеров, 1253 боевые бронированные машины, 1131 автомобиль.
Ведомство также сообщило о ситуации в зоне специальной военной операции на Украине.
Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение трем складам украинских БПЛА, скоплениям живой силы и военной техники противника в 153 районах.
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Средствами ПВО сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 60 украинских беспилотников самолетного типа.
Всего с начала СВО: 649 самолетов, 283 вертолета, 37693 БПЛА, 586 ЗРК, 19784 танка и других боевых бронированных машины, 1500 боевых машин РСЗО, 19574 орудия полевой артиллерии и минометов, 29206 единиц специальной военной автомобильной техники.
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