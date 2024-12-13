https://sputnik-abkhazia.ru/20241213/svo-osvobozhdenie-pokrovska--prednovogodniy-prioritet-vs-rossii-1053141152.html
СВО: освобождение Покровска – предновогодний приоритет ВС России
СВО: освобождение Покровска – предновогодний приоритет ВС России
Sputnik Абхазия
Российская армия стремительно взламывает оборону противника в Донбассе. Бои идут в двух-трех километрах от Покровска, который считается одним из важнейших... 13.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-13T09:00+0300
2024-12-13T09:00+0300
2024-12-13T10:28+0300
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Освобождение этого шахтерского города с довоенным населением свыше 70 тысяч человек станет крупнейшим за последние месяцы поражением украинской армии и отличным новогодним подарком для всей России, пишет военный эксперт Александр Хроленко.Российские войска в Донбассе активно наступают сразу близ десяти населенных пунктов. На покровском направлении 11 декабря совершили значительный прорыв к западу от села Возрождение и к югу от Новотроицкого, уничтожили три укрепрайона ВСУ. Сегодня – освободили населенный пункт Заря. Блокировали дорогу к селу Константинополь – основной логистический маршрут для частей ВСУ в практически окруженном укрепрайоне Курахово. Взяли под огневой контроль ключевую трассу Днепропетровск – Покровск.Покровский гарнизон ВСУ фактически обречен. Украинские пропагандисты негодуют, они были уверены, что за последние месяцы к югу от Покровска построен "мощный укрепрайон ВСУ… за несколько десятков миллионов гривен". Российская армия "взяла" его достаточно быстро. Причиной в Киеве считают некомпетентность украинского командования, которое вовремя не перебросило под Покровск необходимые резервы. Однако и с резервами ВСУ ситуация критическая.Украинский генштаб 10 декабря сообщил, что темп осенне-зимней мобилизации – 20 тысяч человек в месяц – не покрывает боевых потерь ВСУ. По данным Минобороны РФ, ежесуточные безвозвратные потери противника в зоне СВО – более 1000 бойцов, то есть свыше 30 тысяч в месяц. Украинская армия деградирует количественно и качественно.Главком ВСУ Александр Сырский вчера посетил свои подразделения на покровском направлении, отметил значительное превосходство российских войск и жесткий характер боев. Даже просроченный лидер бандеровцев Владимир Зеленский признал: "Украинская армия не имеет необходимой силы". Позднее прозрение не освобождает от суровой ответственности.Возмездие неотвратимоАктивные наступательные действия ВС России ускоряют падение последних "фортеций" ВСУ в Донбассе, и это тревожит Запад. Американский телеканал CNN сегодня сообщил: "Российские войска находятся менее чем в трех километрах от ключевого города Покровска", который расположен на важной логистической линии, и образует "костяк украинской обороны".Французская газета Le Monde 11 декабря констатировала: "На одного украинского солдата приходится около пятнадцати российских". Более того: "У Киева нет человеческих ресурсов для длительной войны. Американская помощь так или иначе сойдет на нет в ближайшем будущем".Действительно, ленд-лиз для Украины вычеркнули из оборонного бюджета США на 2025 финансовый год. После тяжелых потерь американских танков Abrams в Вашингтоне пришли к выводу, что они "бесполезны" для Украины. Заметим, в войне с Россией не помогут и европейские танки.Американский институт изучения войны (ISW) сообщил о завершении российской подготовки к "решительному броску на Покровск" после охвата города с юга. В Киеве практически смирились с грядущей утратой позиций ВСУ в Покровске, Часовом Яре, Курахово, Мирнограде и Великой Новоселке. И все же рядовые бандеровцы жалуются, что западнее Покровска укреплений нет, путь в Днепропетровскую область защищен "одним противотанковым рвом посреди поля, в 100 км от Покровска, и тысячей "зубов дракона". Которые не остановят российское наступление.Коллективный Запад еще планирует когда-нибудь напрямую повоевать с Россией, однако на ближайшее будущее готовит для себя "сайгонско-кабульский" план выхода из проигранной прокси-войны. И это не обещает киевскому режиму ничего хорошего.Премьер Словакии Роберт Фицо 12 декабря предсказал Украине судьбу разделенной в 1938 году Чехословакии: "Она позволила себе быть втянутой в войну Западом. И будет момент, кода Запад скажет: "Не получилось, поэтому мы пожертвуем Украиной". Украина потеряет треть своей территории и останется вне НАТО. Фицо также заметил: "Если быть хоть немного реалистом, то нужно признать, что Россия никогда не уйдет из Крыма, Донецка и Луганска… И хотя международное сообщество не признает эти территории, мы все будем уважать то, что они находятся под контролем России".Даже трезвомыслящие западные политики почему-то зациклены на территориях, хотя Россия и без новых регионов оставалась самой большой страной мира. Совокупная стоимость природных богатств на территории РФ составляет 100 триллионов долларов, почти в два раза больше аналогичных богатств США. Напомню, основные цели СВО – демилитаризация и денацификация Украины – с географией связаны лишь косвенно и ситуативно. Возвращение "новых регионов" в Россию – закономерный результат безрассудной и агрессивной внешней политики США и НАТО.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241212/osvobozhden-naselennyy-punkt-zarya-v-dnr-1053140935.html
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россия, сша, украина, мнение, авторы, колумнисты
россия, сша, украина, мнение, авторы, колумнисты
СВО: освобождение Покровска – предновогодний приоритет ВС России
09:00 13.12.2024 (обновлено: 10:28 13.12.2024)
Александр Хроленко
Военный обозреватель
Российская армия стремительно взламывает оборону противника в Донбассе. Бои идут в двух-трех километрах от Покровска, который считается одним из важнейших узлов обороны ВСУ на "восточном фронте".
Освобождение этого шахтерского города с довоенным населением свыше 70 тысяч человек станет крупнейшим за последние месяцы поражением украинской армии и отличным новогодним подарком для всей России, пишет военный эксперт Александр Хроленко.
Российские войска в Донбассе активно наступают сразу близ десяти населенных пунктов. На покровском направлении 11 декабря совершили значительный прорыв к западу от села Возрождение и к югу от Новотроицкого, уничтожили три укрепрайона ВСУ. Сегодня – освободили населенный пункт Заря.
Блокировали дорогу к селу Константинополь – основной логистический маршрут для частей ВСУ в практически окруженном укрепрайоне Курахово. Взяли под огневой контроль ключевую трассу Днепропетровск – Покровск.
Покровский гарнизон ВСУ фактически обречен. Украинские пропагандисты негодуют, они были уверены, что за последние месяцы к югу от Покровска построен "мощный укрепрайон ВСУ… за несколько десятков миллионов гривен". Российская армия "взяла" его достаточно быстро. Причиной в Киеве считают некомпетентность украинского командования, которое вовремя не перебросило под Покровск необходимые резервы. Однако и с резервами ВСУ ситуация критическая.
Украинский генштаб 10 декабря сообщил, что темп осенне-зимней мобилизации – 20 тысяч человек в месяц – не покрывает боевых потерь ВСУ. По данным Минобороны РФ, ежесуточные безвозвратные потери противника в зоне СВО – более 1000 бойцов, то есть свыше 30 тысяч в месяц. Украинская армия деградирует количественно и качественно.
Главком ВСУ Александр Сырский вчера посетил свои подразделения на покровском направлении, отметил значительное превосходство российских войск и жесткий характер боев. Даже просроченный лидер бандеровцев Владимир Зеленский признал: "Украинская армия не имеет необходимой силы". Позднее прозрение не освобождает от суровой ответственности.
Активные наступательные действия ВС России ускоряют падение последних "фортеций" ВСУ в Донбассе, и это тревожит Запад. Американский телеканал CNN сегодня сообщил: "Российские войска находятся менее чем в трех километрах от ключевого города Покровска", который расположен на важной логистической линии, и образует "костяк украинской обороны".
Французская газета Le Monde 11 декабря констатировала: "На одного украинского солдата приходится около пятнадцати российских". Более того: "У Киева нет человеческих ресурсов для длительной войны. Американская помощь так или иначе сойдет на нет в ближайшем будущем".
Действительно, ленд-лиз для Украины вычеркнули из оборонного бюджета США на 2025 финансовый год. После тяжелых потерь американских танков Abrams в Вашингтоне пришли к выводу, что они "бесполезны" для Украины. Заметим, в войне с Россией не помогут и европейские танки.
Американский институт изучения войны (ISW) сообщил о завершении российской подготовки к "решительному броску на Покровск" после охвата города с юга. В Киеве практически смирились с грядущей утратой позиций ВСУ в Покровске, Часовом Яре, Курахово, Мирнограде и Великой Новоселке. И все же рядовые бандеровцы жалуются, что западнее Покровска укреплений нет, путь в Днепропетровскую область защищен "одним противотанковым рвом посреди поля, в 100 км от Покровска, и тысячей "зубов дракона". Которые не остановят российское наступление.
Коллективный Запад еще планирует когда-нибудь напрямую повоевать с Россией, однако на ближайшее будущее готовит для себя "сайгонско-кабульский" план выхода из проигранной прокси-войны. И это не обещает киевскому режиму ничего хорошего.
Премьер Словакии Роберт Фицо 12 декабря предсказал Украине судьбу разделенной в 1938 году Чехословакии: "Она позволила себе быть втянутой в войну Западом. И будет момент, кода Запад скажет: "Не получилось, поэтому мы пожертвуем Украиной". Украина потеряет треть своей территории и останется вне НАТО. Фицо также заметил: "Если быть хоть немного реалистом, то нужно признать, что Россия никогда не уйдет из Крыма, Донецка и Луганска… И хотя международное сообщество не признает эти территории, мы все будем уважать то, что они находятся под контролем России".
Даже трезвомыслящие западные политики почему-то зациклены на территориях, хотя Россия и без новых регионов оставалась самой большой страной мира. Совокупная стоимость природных богатств на территории РФ составляет 100 триллионов долларов, почти в два раза больше аналогичных богатств США. Напомню, основные цели СВО – демилитаризация и денацификация Украины – с географией связаны лишь косвенно и ситуативно. Возвращение "новых регионов" в Россию – закономерный результат безрассудной и агрессивной внешней политики США и НАТО.
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