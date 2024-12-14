https://sputnik-abkhazia.ru/20241214/muradyan-turoperatory-nadeyutsya-na-otmenu-zapreta-na-prodazhu-turov-v-abkhaziyu-1053149326.html

Мурадян: туроператоры надеются на отмену запрета на продажу туров в Абхазию

Мурадян: туроператоры надеются на отмену запрета на продажу туров в Абхазию

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Ранее пресс-служба АТОР сообщала, что члены ассоциации неукоснительно выполняют рекомендации МИД и Минэкономразвития о приостановке продаж туров в Абхазию. 14.12.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Российские туроператоры надеются, что запрет на продажу туров в Абхазию снимут до мая, заявил вице-президент АТОР Артур Мурадян в интервью РИА Новости. Мурадян добавил, что зимой Абхазия не пользуется большой популярностью у путешественников и выразил надежду на то, что к середине апреля ситуация разрешится. По словам Мурадяна, открытия продаж ждут и туристы, так как альтернативного направления для бюджетного отдыха нет. Ранее МИД и Минэкономразвития России рекомендовали россиянам воздержаться от поездок в Абхазию на фоне ноябрьских протестов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241119/noyabrskie-protesty-v-sukhume-kak-eto-bylo-1052924234.html

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