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Мурадян: туроператоры надеются на отмену запрета на продажу туров в Абхазию
Мурадян: туроператоры надеются на отмену запрета на продажу туров в Абхазию
Sputnik Абхазия
Ранее пресс-служба АТОР сообщала, что члены ассоциации неукоснительно выполняют рекомендации МИД и Минэкономразвития о приостановке продаж туров в Абхазию. 14.12.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Российские туроператоры надеются, что запрет на продажу туров в Абхазию снимут до мая, заявил вице-президент АТОР Артур Мурадян в интервью РИА Новости. Мурадян добавил, что зимой Абхазия не пользуется большой популярностью у путешественников и выразил надежду на то, что к середине апреля ситуация разрешится. По словам Мурадяна, открытия продаж ждут и туристы, так как альтернативного направления для бюджетного отдыха нет. Ранее МИД и Минэкономразвития России рекомендовали россиянам воздержаться от поездок в Абхазию на фоне ноябрьских протестов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241119/noyabrskie-protesty-v-sukhume-kak-eto-bylo-1052924234.html
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Мурадян: туроператоры надеются на отмену запрета на продажу туров в Абхазию
12:03 14.12.2024 (обновлено: 12:05 14.12.2024)
Ранее пресс-служба АТОР сообщала, что члены ассоциации неукоснительно выполняют рекомендации МИД и Минэкономразвития о приостановке продаж туров в Абхазию.
СУХУМ, 14 дек - Sputnik.
Российские туроператоры надеются, что запрет на продажу туров в Абхазию снимут до мая, заявил вице-президент АТОР Артур Мурадян в интервью РИА Новости
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"Туроператоры постоянно напоминают Минэкономразвития о том, что ситуация стабилизировалась, но, как я понимаю, до проведения выборов и принятия нового президента в Абхазии ожидать снятия запрета не приходится", — подчеркнул он.
Мурадян добавил, что зимой Абхазия не пользуется большой популярностью у путешественников и выразил надежду на то, что к середине апреля ситуация разрешится. По словам Мурадяна, открытия продаж ждут и туристы, так как альтернативного направления для бюджетного отдыха нет.
Ранее МИД и Минэкономразвития России рекомендовали россиянам воздержаться от поездок в Абхазию на фоне ноябрьских протестов.