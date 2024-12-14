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https://sputnik-abkhazia.ru/20241214/pamyat-zhertv-latskoy-tragedii-pochtili-v-gudaute-1053149669.html
Память жертв Латской трагедии почтили в Гудауте
Память жертв Латской трагедии почтили в Гудауте
Sputnik Абхазия
Ровно 32 года назад, 14 декабря 1922 года, грузинские войска сбили над селом Лата вертолет с беженцами из блокадного Ткуарчала. 14.12.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Память жертв Латской трагедии почтили в Гудауте. Ровно 32 года назад, 14 декабря 1992 года, грузинские войска сбили вертолет над селом Лата. На борту были беженцы из блокадного Ткуарчала, все они погибли. Жертвами Латской трагедии стали 87 человек, в том числе 8 беременных женщин и 35 детей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231214/prervannyy-polet-latskaya-tragediya-1049439224.html
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Память жертв Латской трагедии почтили в Гудауте

12:41 14.12.2024
© Sputnik / Сария КварацхелияПамять жертв Латской трагедии почтили в Гудауте
Память жертв Латской трагедии почтили в Гудауте - Sputnik Абхазия, 1920, 14.12.2024
© Sputnik / Сария Кварацхелия
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Ровно 32 года назад, 14 декабря 1922 года, грузинские войска сбили над селом Лата вертолет с беженцами из блокадного Ткуарчала.
СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Память жертв Латской трагедии почтили в Гудауте.
В церемонии возложения цветов приняли участие и.о. президента Абхазии Бадра Гунба, и.о. премьер-министра Валерий Бганба, члены Кабмина, депутаты Парламента, представители местной администрации, общественность, родственники погибших.
Ровно 32 года назад, 14 декабря 1992 года, грузинские войска сбили вертолет над селом Лата. На борту были беженцы из блокадного Ткуарчала, все они погибли.
Жертвами Латской трагедии стали 87 человек, в том числе 8 беременных женщин и 35 детей.
Латская трагедия - Sputnik Абхазия, 1920, 14.12.2023
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Прерванный полет: Латская трагедия
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