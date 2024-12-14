https://sputnik-abkhazia.ru/20241214/pamyat-zhertv-latskoy-tragedii-pochtili-v-gudaute-1053149669.html

Память жертв Латской трагедии почтили в Гудауте

Память жертв Латской трагедии почтили в Гудауте

Sputnik Абхазия

Ровно 32 года назад, 14 декабря 1922 года, грузинские войска сбили над селом Лата вертолет с беженцами из блокадного Ткуарчала. 14.12.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Память жертв Латской трагедии почтили в Гудауте. Ровно 32 года назад, 14 декабря 1992 года, грузинские войска сбили вертолет над селом Лата. На борту были беженцы из блокадного Ткуарчала, все они погибли. Жертвами Латской трагедии стали 87 человек, в том числе 8 беременных женщин и 35 детей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231214/prervannyy-polet-latskaya-tragediya-1049439224.html

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