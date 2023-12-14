https://sputnik-abkhazia.ru/20231214/prervannyy-polet-latskaya-tragediya-1049439224.html

Прерванный полет: Латская трагедия

Прерванный полет: Латская трагедия

Ровно 31 год назад, 14 декабря 1992 года, произошла одна из самых страшных трагедий периода Отечественной войны народа Абхазии. 14.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-14T09:00+0300

2023-12-14T09:00+0300

2023-12-14T10:18+0300

в абхазии

абхазия

история

отечественная война народа абхазии (1992-1993)

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Два вертолета ВВС России Ми-8 с беженцами на борту, выполняя гуманитарные рейсы, вылетели из Ткуарчала в Гудауту.В 17:30, спустя 12 минут после взлета, на высоте 1900 метров над уровнем моря в вертолет с бортовым номером "03", шедший ведомым, попала ракета класса "земля – воздух".Ракета была выпущена с территории, подконтрольной войскам Госсовета Грузии.Подбитый вертолет упал на территории села Лата Гулрыпшского района.Погибли все 87 человек, находившиеся на борту, в том числе 35 детей и восемь беременных женщин. На борту вертолета также летели вместе с 12 бойцами Владимир Анцупов и Аслан Зантария – известные абхазские полевые командиры, Герои Абхазии.Тела погибших удалось забрать больше, чем через неделю после происшествия, они были захоронены в городском парке имени Османа Гунба. Ежегодно там проводятся памятные церемонии возложения цветов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221214/samyy-strashnyy-den-30-let-latskoy-tragedii-1043110162.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221122/gorevshiy-v-boyu-istoriya-voyny-vladimira-antsupova-1042744776.html

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абхазия, история, отечественная война народа абхазии (1992-1993)