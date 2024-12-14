https://sputnik-abkhazia.ru/20241214/respublikanskaya-psikhbolnitsa-i-tuberkuleznyy-dispanser-obestocheny-1053151354.html
Республиканская психбольница и туберкулезный диспансер обесточены
Республиканская психбольница и туберкулезный диспансер обесточены
Sputnik Абхазия
С ночи пятницы на месте работают специалисты-энергетики. 14.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-14T16:21+0300
2024-12-14T16:21+0300
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СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Республиканская психиатрическая больница и туберкулезный диспансер обесточены из-за упавшего на провода эвкалипта, сообщает Минздрав Абхазии. Кроме того, из-за обесточивания вышли из строя водяные насосы, питьевую воду доставили в цистернах. Также было закуплено дополнительное топливо для генераторов. Сейчас на месте работают специалисты-энергетики.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241209/minzdrav-abkhazii-rasskazal-o-problemakh-finansirovaniya-1053105377.html
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абхазия, минздрав абхазии
абхазия, минздрав абхазии
Республиканская психбольница и туберкулезный диспансер обесточены
С ночи пятницы на месте работают специалисты-энергетики.
СУХУМ, 14 дек - Sputnik.
Республиканская психиатрическая больница и туберкулезный диспансер обесточены из-за упавшего на провода эвкалипта, сообщает
Минздрав Абхазии.
ЧП произошло в пятницу вечером. Уточняется, что психбольница сразу была переведена на автономное энергоснабжение.
Кроме того, из-за обесточивания вышли из строя водяные насосы, питьевую воду доставили в цистернах. Также было закуплено дополнительное топливо для генераторов. Сейчас на месте работают специалисты-энергетики.