https://sputnik-abkhazia.ru/20241214/respublikanskaya-psikhbolnitsa-i-tuberkuleznyy-dispanser-obestocheny-1053151354.html

Республиканская психбольница и туберкулезный диспансер обесточены

Республиканская психбольница и туберкулезный диспансер обесточены

Sputnik Абхазия

С ночи пятницы на месте работают специалисты-энергетики. 14.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-14T16:21+0300

2024-12-14T16:21+0300

2024-12-14T16:21+0300

в абхазии

абхазия

минздрав абхазии

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СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Республиканская психиатрическая больница и туберкулезный диспансер обесточены из-за упавшего на провода эвкалипта, сообщает Минздрав Абхазии. Кроме того, из-за обесточивания вышли из строя водяные насосы, питьевую воду доставили в цистернах. Также было закуплено дополнительное топливо для генераторов. Сейчас на месте работают специалисты-энергетики.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241209/minzdrav-abkhazii-rasskazal-o-problemakh-finansirovaniya-1053105377.html

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