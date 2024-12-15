https://sputnik-abkhazia.ru/20241215/butba-meduchrezhdeniya-abkhazii-obespecheny-dizelnymi-generatorami-i-toplivom-1053152557.html

Бутба: медучреждения Абхазии обеспечены дизельными генераторами и топливом

Бутба: медучреждения Абхазии обеспечены дизельными генераторами и топливом

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Медицинские учреждения Абхазии обеспечены дизельными генераторами и топливом, рассказал Sputnik и.о. министра здравоохранения Эдуард... 15.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-15T13:24+0300

2024-12-15T13:24+0300

2024-12-15T13:24+0300

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СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Медицинские учреждения Абхазии обеспечены дизельными генераторами и топливом, рассказал Sputnik и.о. министра здравоохранения Эдуард Бутба. Постоянно генераторы работают в Республиканской и детской больницах, онкоцентре, инфекционной больнице, Сухумской горбольнице №2, где есть отделения реанимации, а также в Республиканской психиатрической больнице. Все районные медучреждения, за исключением очамчырского, на время отключения электричества обеспечены автономным питанием. В Очамчыре дизельный генератор находится на ремонте, ожидается поставка необходимой запчасти. "Со всеми главврачами на постоянной связи. Гагрской больнице помогает администрация, в Гудаутской больнице тоже нет проблем с дизельным генератором. В Ткуарчале была ситуация, когда были проблемы с топливом на выходных. Мы перестраховались и из резервов отправили туда топливо. В Галской ЦРБ все работает в штатном режиме. На сегодняшний день у меня нет информации, что какое-то крупное медицинское учреждение осталось без топлива для генератора”, — отметил Бутба. При этом, по словам Бутба, необходимо экономить электроэнергию, так как дизельные генераторы имеют свой ресурс и при постоянной работе могут выйти из строя. Главврачи дают указания максимально в щадящем режиме использовать электроэнергию, уточнил министр.Бутба добавил, что все возникающие вопросы решаются в штатном режиме. Он находится на связи со всеми главными врачами больниц и круглосуточно получает информацию о ситуации на местах.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241209/minzdrav-abkhazii-rasskazal-o-problemakh-finansirovaniya-1053105377.html

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