https://sputnik-abkhazia.ru/20241215/dopolnitelnoe-vremya-itogi-goda-v-bokse-s-kardi-ogly-i-agrba--1053128367.html

Дополнительное время: итоги года в боксе с Карди-оглы и Агрба

Дополнительное время: итоги года в боксе с Карди-оглы и Агрба

Sputnik Абхазия

Заслуженный тренер республики Абхазия по боксу, президент Федерации профессионального бокса республики Альберт Карди-оглы и лучший боксер своей возрастной... 15.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-15T13:59+0300

2024-12-15T13:59+0300

2024-12-15T20:25+0300

радио

подкасты

дополнительное время

абхазия

бокс

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/0b/1053128576_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_90f1aa4aac349785914e39c053b1bb40.jpg

Дополнительное время: итоги года в боксе с Кардио-оглы и Агрба Sputnik Абхазия Дополнительное время: итоги года в боксе с Кардио-оглы и Агрба

Как отметил Карди-оглы, 2024 год для абхазского бокса стал лучше предыдущих лет, потому что произошло много событий."Это и участие в играх БРИКС. На нас это очень серьезно повлияло на международном уровне. Для нас открылись врата, что было очень важно... Очень много детей теперь занимаются в наших тренировочных залах", - сказал Карди-оглы. Слушайте подкаст.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, дополнительное время, абхазия, бокс, аудио