https://sputnik-abkhazia.ru/20241215/dopolnitelnoe-vremya-itogi-goda-v-bokse-s-kardi-ogly-i-agrba--1053128367.html
Дополнительное время: итоги года в боксе с Карди-оглы и Агрба
Дополнительное время: итоги года в боксе с Карди-оглы и Агрба
Sputnik Абхазия
Заслуженный тренер республики Абхазия по боксу, президент Федерации профессионального бокса республики Альберт Карди-оглы и лучший боксер своей возрастной... 15.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-15T13:59+0300
2024-12-15T13:59+0300
2024-12-15T20:25+0300
радио
подкасты
дополнительное время
абхазия
бокс
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/0b/1053128576_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_90f1aa4aac349785914e39c053b1bb40.jpg
Дополнительное время: итоги года в боксе с Кардио-оглы и Агрба
Sputnik Абхазия
Дополнительное время: итоги года в боксе с Кардио-оглы и Агрба
Как отметил Карди-оглы, 2024 год для абхазского бокса стал лучше предыдущих лет, потому что произошло много событий."Это и участие в играх БРИКС. На нас это очень серьезно повлияло на международном уровне. Для нас открылись врата, что было очень важно... Очень много детей теперь занимаются в наших тренировочных залах", - сказал Карди-оглы. Слушайте подкаст.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/0b/1053128576_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9879df52653fd32357149d3070e35470.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
подкасты, дополнительное время, абхазия, бокс, аудио
подкасты, дополнительное время, абхазия, бокс, аудио
Дополнительное время: итоги года в боксе с Карди-оглы и Агрба
13:59 15.12.2024 (обновлено: 20:25 15.12.2024)
Заслуженный тренер республики Абхазия по боксу, президент Федерации профессионального бокса республики Альберт Карди-оглы и лучший боксер своей возрастной категории Даниил Агрба в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik.
Как отметил Карди-оглы, 2024 год для абхазского бокса стал лучше предыдущих лет, потому что произошло много событий.
"Это и участие в играх БРИКС. На нас это очень серьезно повлияло на международном уровне. Для нас открылись врата, что было очень важно... Очень много детей теперь занимаются в наших тренировочных залах", - сказал Карди-оглы.