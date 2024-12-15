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Двенадцать аппаратов по добыче криптовалют изъято в Гудаутском районе
Двенадцать аппаратов по добыче криптовалют изъято в Гудаутском районе
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Двенадцать аппаратов по добыче криптовалют изъято в Гудаутском районе, сообщила пресс-служба МВД Абхазии. 15.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-15T09:58+0300
2024-12-15T09:58+0300
2024-12-15T10:00+0300
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СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Двенадцать аппаратов по добыче криптовалют изъято в Гудаутском районе, сообщила пресс-служба МВД Абхазии.Еще четыре единицы оборудования нашли в помещении на улице Орлиное гнездо в Новом Афоне. Владелец — Армен Григорян.Аппараты помещены на склад Гудаутского отделения СГБ.
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мвд абхазии, майнинг в абхазии, гудаутский район, абхазия
мвд абхазии, майнинг в абхазии, гудаутский район, абхазия
Двенадцать аппаратов по добыче криптовалют изъято в Гудаутском районе
09:58 15.12.2024 (обновлено: 10:00 15.12.2024)
СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Двенадцать аппаратов по добыче криптовалют изъято в Гудаутском районе, сообщила пресс-служба МВД Абхазии.
Участковые уполномоченные милиции по поступившей оперативной информации обнаружили восемь майнинг-аппаратов в селе Лыхны. Они принадлежат Веронике Харазия.
Еще четыре единицы оборудования нашли в помещении на улице Орлиное гнездо в Новом Афоне. Владелец — Армен Григорян.
Аппараты помещены на склад Гудаутского отделения СГБ.