https://sputnik-abkhazia.ru/20241215/dvenadtsat-apparatov-po-dobyche-kriptovalyut-izyato-v-gudautskom-rayone-1053151938.html

Двенадцать аппаратов по добыче криптовалют изъято в Гудаутском районе

Двенадцать аппаратов по добыче криптовалют изъято в Гудаутском районе

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Двенадцать аппаратов по добыче криптовалют изъято в Гудаутском районе, сообщила пресс-служба МВД Абхазии. 15.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-15T09:58+0300

2024-12-15T09:58+0300

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в абхазии

мвд абхазии

майнинг в абхазии

гудаутский район

абхазия

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СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Двенадцать аппаратов по добыче криптовалют изъято в Гудаутском районе, сообщила пресс-служба МВД Абхазии.Еще четыре единицы оборудования нашли в помещении на улице Орлиное гнездо в Новом Афоне. Владелец — Армен Григорян.Аппараты помещены на склад Гудаутского отделения СГБ.

гудаутский район

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