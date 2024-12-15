https://sputnik-abkhazia.ru/20241215/podachu-elektrichestva-v-respublikanskoy-psikhbolnitse-i-tuberkuleznom-dispansere-vozobnovili-1053152690.html
Подачу электричества в Республиканской психбольнице и туберкулезном диспансере возобновили
Подачу электричества в Республиканской психбольнице и туберкулезном диспансере возобновили
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СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Подачу электроэнергии в республиканской психиатрической больнице и туберкулезном диспансере восстановили, сообщил Sputnik и.о... 15.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-15T12:30+0300
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СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Подачу электроэнергии в республиканской психиатрической больнице и туберкулезном диспансере восстановили, сообщил Sputnik и.о. министра здравоохранения Эдуард Бутба. На время отключения в психиатрической больнице работал дизельный генератор. При этом были отключены насосы для воды. По словам Бутба, оперативно была доставлена большая емкость. МЧС республики обеспечило питьевой водой учреждение.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241214/respublikanskaya-psikhbolnitsa-i-tuberkuleznyy-dispanser-obestocheny-1053151354.html
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медицина, абхазия, психиатрические больницы
Подачу электричества в Республиканской психбольнице и туберкулезном диспансере возобновили
12:30 15.12.2024 (обновлено: 13:27 15.12.2024)
СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Подачу электроэнергии в республиканской психиатрической больнице и туберкулезном диспансере восстановили, сообщил Sputnik и.о. министра здравоохранения Эдуард Бутба.
"Вчера на линии электропередач на территории туберкулезного диспансера упал большой эвкалипт. На место оперативно приехала аварийная служба "Черноморэнерго", и уже ночью подача электричества была восстановлена", — отметил Бутба.
На время отключения в психиатрической больнице работал дизельный генератор.
При этом были отключены насосы для воды. По словам Бутба, оперативно была доставлена большая емкость. МЧС республики обеспечило питьевой водой учреждение.