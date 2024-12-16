https://sputnik-abkhazia.ru/20241216/akhba-o-pogode-v-abkhazii-vo-vtoroy-polovine-dekabrya-neustoychivaya-1053163253.html

Ахба о погоде в Абхазии во второй половине декабря: неустойчивая

Ахба о погоде в Абхазии во второй половине декабря: неустойчивая

Sputnik Абхазия

Какой будет погода во второй половине декабря в Абхазии, ждать ли снег к Новому году, в эфире радио Sputnik рассказала главный специалист-метеоролог... 16.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-16T14:02+0300

2024-12-16T14:02+0300

2024-12-16T14:30+0300

радио

абхазия

климат

погода в абхазии

зима

дождь

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/10/1053163435_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_51a8507dee7a0ca15bed5291c8cf1004.jpg

Ахба о погоде в Абхазии во второй половине декабря: неустойчивая Sputnik Абхазия Ахба о погоде в Абхазии во второй половине декабря: неустойчивая

Какой будет погода во второй половине декабря в Абхазии, ждать ли снег к Новому году, в эфире радио Sputnik рассказала главный специалист-метеоролог Госкомитета по экологии Лариса Ахба.Погода неустойчивая во второй половине месяца, но минусовые температуры не наблюдаются, сообщила Ахба."В эти дни – 16, 17, 18 декабря – погода неустойчивая. С 19 декабря уже начнет проясняться. Дневные температуры могут быть от 9 до 12-13 градусов, а ночные от 3 до 8 градусов тепла. 21 декабря наступает астрономическая зима, как раз в это время погода изменится в лучшую сторону. Дневные температуры – 11-14 градусов, а ночные – от 2 до 7 градусов тепла. С 22 на 23 декабря опять идет фронт циклона, погода испортится, но это всего на день. Потом опять погода без осадков. Уже после 26 декабря с 27 по 29 декабря опять ждем осадки в виде дождя, но 29 спускается холодная ложбина, возможно, что 29 и 30 декабря будет не только дождь, но и снег, а 31 декабря местами дождь со снегом. Пока такая картина наблюдается", – сообщила главный специалист-метеоролог Лариса Ахба.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, климат, погода в абхазии, зима, дождь, аудио