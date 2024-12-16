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Ахба о погоде в Абхазии во второй половине декабря: неустойчивая
Ахба о погоде в Абхазии во второй половине декабря: неустойчивая
Sputnik Абхазия
Какой будет погода во второй половине декабря в Абхазии, ждать ли снег к Новому году, в эфире радио Sputnik рассказала главный специалист-метеоролог... 16.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-16T14:02+0300
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Ахба о погоде в Абхазии во второй половине декабря: неустойчивая
Sputnik Абхазия
Ахба о погоде в Абхазии во второй половине декабря: неустойчивая
Какой будет погода во второй половине декабря в Абхазии, ждать ли снег к Новому году, в эфире радио Sputnik рассказала главный специалист-метеоролог Госкомитета по экологии Лариса Ахба.Погода неустойчивая во второй половине месяца, но минусовые температуры не наблюдаются, сообщила Ахба."В эти дни – 16, 17, 18 декабря – погода неустойчивая. С 19 декабря уже начнет проясняться. Дневные температуры могут быть от 9 до 12-13 градусов, а ночные от 3 до 8 градусов тепла. 21 декабря наступает астрономическая зима, как раз в это время погода изменится в лучшую сторону. Дневные температуры – 11-14 градусов, а ночные – от 2 до 7 градусов тепла. С 22 на 23 декабря опять идет фронт циклона, погода испортится, но это всего на день. Потом опять погода без осадков. Уже после 26 декабря с 27 по 29 декабря опять ждем осадки в виде дождя, но 29 спускается холодная ложбина, возможно, что 29 и 30 декабря будет не только дождь, но и снег, а 31 декабря местами дождь со снегом. Пока такая картина наблюдается", – сообщила главный специалист-метеоролог Лариса Ахба.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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абхазия, климат, погода в абхазии, зима, дождь, аудио
абхазия, климат, погода в абхазии, зима, дождь, аудио
Какой будет погода во второй половине декабря в Абхазии, ждать ли снег к Новому году, в эфире радио Sputnik рассказала главный специалист-метеоролог Госкомитета по экологии Лариса Ахба.
Погода неустойчивая во второй половине месяца, но минусовые температуры не наблюдаются, сообщила Ахба.
"В эти дни – 16, 17, 18 декабря – погода неустойчивая. С 19 декабря уже начнет проясняться. Дневные температуры могут быть от 9 до 12-13 градусов, а ночные от 3 до 8 градусов тепла. 21 декабря наступает астрономическая зима, как раз в это время погода изменится в лучшую сторону. Дневные температуры – 11-14 градусов, а ночные – от 2 до 7 градусов тепла. С 22 на 23 декабря опять идет фронт циклона, погода испортится, но это всего на день. Потом опять погода без осадков. Уже после 26 декабря с 27 по 29 декабря опять ждем осадки в виде дождя, но 29 спускается холодная ложбина, возможно, что 29 и 30 декабря будет не только дождь, но и снег, а 31 декабря местами дождь со снегом. Пока такая картина наблюдается", – сообщила главный специалист-метеоролог Лариса Ахба.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.