https://sputnik-abkhazia.ru/20241216/deputaty-prinyali-v-pervom-chtenii-zakonoproekty-uzhestochayuschie-borbu-s-mayningom-1053168445.html

Депутаты приняли в первом чтении законопроекты, ужесточающие борьбу с майнингом

Депутаты приняли в первом чтении законопроекты, ужесточающие борьбу с майнингом

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Депутаты приняли в первом чтении законопроекты "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в сфере... 16.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-16T20:30+0300

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энергетическая отрасль абхазии

абхазия

майнинг в абхазии

парламент абхазии

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СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Депутаты приняли в первом чтении законопроекты "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в сфере осуществления майнинга криптовалют" и "О запрете на осуществление майнинга криптовалют". Вечером 16 декабря состоялась внеочередная сессия Парламента Абхазии.Уголовную ответственность в сфере осуществления майнинга криптовалют предусматривают принятые законопроекты:

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