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Депутаты приняли в первом чтении законопроекты, ужесточающие борьбу с майнингом
Депутаты приняли в первом чтении законопроекты, ужесточающие борьбу с майнингом
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СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Депутаты приняли в первом чтении законопроекты "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в сфере... 16.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-16T20:30+0300
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СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Депутаты приняли в первом чтении законопроекты "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в сфере осуществления майнинга криптовалют" и "О запрете на осуществление майнинга криптовалют". Вечером 16 декабря состоялась внеочередная сессия Парламента Абхазии.Уголовную ответственность в сфере осуществления майнинга криптовалют предусматривают принятые законопроекты:
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абхазия, майнинг в абхазии, парламент абхазии
абхазия, майнинг в абхазии, парламент абхазии
Депутаты приняли в первом чтении законопроекты, ужесточающие борьбу с майнингом
20:30 16.12.2024 (обновлено: 22:14 16.12.2024)
СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Депутаты приняли в первом чтении законопроекты "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в сфере осуществления майнинга криптовалют" и "О запрете на осуществление майнинга криптовалют". Вечером 16 декабря состоялась внеочередная сессия Парламента Абхазии.
Уголовную ответственность в сфере осуществления майнинга криптовалют предусматривают принятые законопроекты:
Ввоз оборудования для добычи криптовалюты может грозить лишением свободы до трех лет с конфискацией аппаратов.
Майнинг криптовалют в большом объеме также грозит лишением свободы до трех лет с конфискацией оборудования.
Суммарный объем потребления энергии оборудованием для добычи криптовалюты, превышающий 30 киловатт, расценивается как большой объем незаконного потребления.