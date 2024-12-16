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Майнинг ферму обнаружили в здании экстрактного завода в Сухуме
Майнинг ферму обнаружили в здании экстрактного завода в Сухуме
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Майнинг ферму обнаружили в здании экстрактного завода на улице Назадзе в Сухуме, сообщила пресс-служба МВД Абхазии. 16.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-16T22:54+0300
2024-12-16T22:54+0300
2024-12-16T22:54+0300
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СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Майнинг ферму обнаружили в здании экстрактного завода на улице Назадзе в Сухуме, сообщила пресс-служба МВД Абхазии. В общей сложности изъято 34 аппарата для добычи криптовалюты, суммарной мощностью потребления свыше 149 кВт•ч. Оборудование принадлежит Леониду Осия, оно помещено на склад Госстандарта. Председатель Сухумского горсобрания Дмитрий Осия заявил в соцсетях, что аппараты, принадлежащие его отцу, установили на заводе в период, когда майнинг был легализован в Абхазии. После его запрета "Черноморэнерго" официально опечатало их. Он подчеркнул, что оборудование не работало, когда на завод приехали с проверкой.
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абхазия, майнинг в абхазии
абхазия, майнинг в абхазии
Майнинг ферму обнаружили в здании экстрактного завода в Сухуме
СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Майнинг ферму обнаружили в здании экстрактного завода на улице Назадзе в Сухуме, сообщила пресс-служба МВД Абхазии.
В общей сложности изъято 34 аппарата для добычи криптовалюты, суммарной мощностью потребления свыше 149 кВт•ч.
Оборудование принадлежит Леониду Осия, оно помещено на склад Госстандарта.
Председатель Сухумского горсобрания Дмитрий Осия заявил в соцсетях, что аппараты, принадлежащие его отцу, установили на заводе в период, когда майнинг был легализован в Абхазии. После его запрета "Черноморэнерго" официально опечатало их.
"С тех пор аппараты выключены. У нас на объекте стоит счетчик на самом трансформаторе и любой электрик понимает, что мимо этого счетчика никак линию не протянешь. Причем представители Госстандарта все проверили и подтвердили это сегодня. Потому даже при желании подключить майнеры мимо счетчика было невозможно", — говорится в заявлении Осия.
Он подчеркнул, что оборудование не работало, когда на завод приехали с проверкой.