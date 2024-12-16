https://sputnik-abkhazia.ru/20241216/mayning-fermu-obnaruzhili-v-zdanii-ekstraktnogo-zavoda-v-sukhume-1053169834.html

Майнинг ферму обнаружили в здании экстрактного завода в Сухуме

Майнинг ферму обнаружили в здании экстрактного завода в Сухуме

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Майнинг ферму обнаружили в здании экстрактного завода на улице Назадзе в Сухуме, сообщила пресс-служба МВД Абхазии. 16.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-16T22:54+0300

2024-12-16T22:54+0300

2024-12-16T22:54+0300

энергетическая отрасль абхазии

абхазия

майнинг в абхазии

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СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Майнинг ферму обнаружили в здании экстрактного завода на улице Назадзе в Сухуме, сообщила пресс-служба МВД Абхазии. В общей сложности изъято 34 аппарата для добычи криптовалюты, суммарной мощностью потребления свыше 149 кВт•ч. Оборудование принадлежит Леониду Осия, оно помещено на склад Госстандарта. Председатель Сухумского горсобрания Дмитрий Осия заявил в соцсетях, что аппараты, принадлежащие его отцу, установили на заводе в период, когда майнинг был легализован в Абхазии. После его запрета "Черноморэнерго" официально опечатало их. Он подчеркнул, что оборудование не работало, когда на завод приехали с проверкой.

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абхазия, майнинг в абхазии