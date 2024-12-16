https://sputnik-abkhazia.ru/20241216/nanba-situatsiya-v-energosisteme-abkhazii-ostaetsya-kriticheskoy-1053167997.html

Нанба: ситуация в энергосистеме Абхазии остается критической

Нанба: ситуация в энергосистеме Абхазии остается критической

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Ситуация в энергосистеме Абхазии остается критической, заявил и.о. министра энергетики Джансух Нанба. 16.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-16T15:00+0300

2024-12-16T15:00+0300

2024-12-16T22:00+0300

энергетическая отрасль абхазии

майнинг в абхазии

парламент абхазии

абхазия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/15/1046457628_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e4e25cae82690ed64b5758237ef05130.jpg

СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Ситуация в энергосистеме Абхазии остается критической, заявил и.о. министра энергетики Джансух Нанба. В Парламенте сегодня прошло заседание комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям, посвященное проблемам энергетики республики. И.о. министра добавил, что 1600 майнинг-аппаратов изъяли в 2024 году в Абхазии. С 2021 года количество изъятого оборудования достигло более 10 тысяч единиц.Как сообщил гендиректор "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия, в 8,5 миллиона рублей в сутки обходится Абхазии коммерческий переток электроэнергии из России."Мы сегодня идем на уровне 110 мегаватт, которые получаем в дневное время. Возможности ИнгурГЭС ограничены очень сильно сегодня", — отметил Джинджолия.Он добавил, что переток снабжает республику электричеством с 21:00 до 07:00.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

майнинг в абхазии, парламент абхазии, абхазия