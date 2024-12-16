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Нанба: ситуация в энергосистеме Абхазии остается критической
Нанба: ситуация в энергосистеме Абхазии остается критической
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Ситуация в энергосистеме Абхазии остается критической, заявил и.о. министра энергетики Джансух Нанба. 16.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-16T15:00+0300
2024-12-16T15:00+0300
2024-12-16T22:00+0300
энергетическая отрасль абхазии
майнинг в абхазии
парламент абхазии
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СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Ситуация в энергосистеме Абхазии остается критической, заявил и.о. министра энергетики Джансух Нанба. В Парламенте сегодня прошло заседание комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям, посвященное проблемам энергетики республики. И.о. министра добавил, что 1600 майнинг-аппаратов изъяли в 2024 году в Абхазии. С 2021 года количество изъятого оборудования достигло более 10 тысяч единиц.Как сообщил гендиректор "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия, в 8,5 миллиона рублей в сутки обходится Абхазии коммерческий переток электроэнергии из России."Мы сегодня идем на уровне 110 мегаватт, которые получаем в дневное время. Возможности ИнгурГЭС ограничены очень сильно сегодня", — отметил Джинджолия.Он добавил, что переток снабжает республику электричеством с 21:00 до 07:00.
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майнинг в абхазии, парламент абхазии, абхазия
майнинг в абхазии, парламент абхазии, абхазия
Нанба: ситуация в энергосистеме Абхазии остается критической
15:00 16.12.2024 (обновлено: 22:00 16.12.2024)
СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Ситуация в энергосистеме Абхазии остается критической, заявил и.о. министра энергетики Джансух Нанба.
В Парламенте сегодня прошло заседание комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям, посвященное проблемам энергетики республики.
По словам Нанба, с 1 ноября удалось приобрести 165 миллионов кВт•ч, которые обошлись стране в 655 миллионов рублей.
И.о. министра добавил, что 1600 майнинг-аппаратов изъяли в 2024 году в Абхазии. С 2021 года количество изъятого оборудования достигло более 10 тысяч единиц.
Как сообщил гендиректор "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия, в 8,5 миллиона рублей в сутки обходится Абхазии коммерческий переток электроэнергии из России.
"Мы сегодня идем на уровне 110 мегаватт, которые получаем в дневное время. Возможности ИнгурГЭС ограничены очень сильно сегодня", — отметил Джинджолия.
Он добавил, что переток снабжает республику электричеством с 21:00 до 07:00.