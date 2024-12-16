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Шесть аппаратов для добычи криптовалюты изъяли в Гагре
Шесть аппаратов для добычи криптовалюты изъяли в Гагре
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Шесть аппаратов для добычи криптовалюты изъяли в Гагре сотрудники Государственного таможенного комитета при содействии СГБ и милиции. 16.12.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Шесть аппаратов для добычи криптовалюты изъяли в Гагре сотрудники Государственного таможенного комитета при содействии СГБ и милиции. Оборудование находилось в подвале частного дома на улице Кабардинская. Оно принадлежит гражданину Осия. По предварительным оценкам, общая стоимость товаров — порядка 900 тысяч рублей, сообщили "Апсныпресс" в ГТК. Возбуждено дело об административном правонарушении.
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майнинг в абхазии, абхазия, гагрский район
майнинг в абхазии, абхазия, гагрский район
Шесть аппаратов для добычи криптовалюты изъяли в Гагре
16:30 16.12.2024 (обновлено: 22:01 16.12.2024)
СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Шесть аппаратов для добычи криптовалюты изъяли в Гагре сотрудники Государственного таможенного комитета при содействии СГБ и милиции.
Оборудование находилось в подвале частного дома на улице Кабардинская. Оно принадлежит гражданину Осия.
По предварительным оценкам, общая стоимость товаров — порядка 900 тысяч рублей, сообщили "Апсныпресс" в ГТК.
Возбуждено дело об административном правонарушении.