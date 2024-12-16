https://sputnik-abkhazia.ru/20241216/shest-apparatov-dlya-dobychi-kriptovalyuty-izyali-v-gagre--1053168127.html

Шесть аппаратов для добычи криптовалюты изъяли в Гагре

Шесть аппаратов для добычи криптовалюты изъяли в Гагре

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Шесть аппаратов для добычи криптовалюты изъяли в Гагре сотрудники Государственного таможенного комитета при содействии СГБ и милиции. 16.12.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Шесть аппаратов для добычи криптовалюты изъяли в Гагре сотрудники Государственного таможенного комитета при содействии СГБ и милиции. Оборудование находилось в подвале частного дома на улице Кабардинская. Оно принадлежит гражданину Осия. По предварительным оценкам, общая стоимость товаров — порядка 900 тысяч рублей, сообщили "Апсныпресс" в ГТК. Возбуждено дело об административном правонарушении.

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