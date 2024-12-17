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Бюст Дмитрия Гулиа открыли в АбИГИ
Бюст Дмитрия Гулиа открыли в АбИГИ
Sputnik Абхазия
Основоположник абхазской литературы, просветитель, ученый Дмитрий Гулиа родился 150 лет назад – 21 февраля 1874 года. 17.12.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 17 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Бюст основоположника абхазской литературы Дмитрия Гулиа открыли в Абхазском институте гуманитарных исследований, носящем его имя.Директор АбИГИ Арда Ашуба, выступая перед собравшимися, отметил выдающуюся роль Гулиа в становлении и развитии национальной литературы и культуры в целом. С особой гордостью он отметил, что свой путь поэт начинал в стенах института. И.о. президента Абхазии Бадра Гунба, который возглавляет комиссию по проведению мероприятий к юбилею Гулиа, также отметил его значительный вклад в развитие культуры.Автор бюста – скульптор Амиран Адлейба. Он изготовлен при финансовой поддержке Минкульта.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240529/kopii-evangeliya-v-perevode-dmitriya-gulia-izdadut-v-abkhazii-1051197299.html
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абхазия, новости, литература

Бюст Дмитрия Гулиа открыли в АбИГИ

10:45 17.12.2024 (обновлено: 11:16 17.12.2024)
© Sputnik / Бадрак АвидзбаБюст Дмитрия Гулиа открыли в АбИГИ
Бюст Дмитрия Гулиа открыли в АбИГИ - Sputnik Абхазия, 1920, 17.12.2024
© Sputnik / Бадрак Авидзба
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Основоположник абхазской литературы, просветитель, ученый Дмитрий Гулиа родился 150 лет назад – 21 февраля 1874 года.
СУХУМ, 17 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Бюст основоположника абхазской литературы Дмитрия Гулиа открыли в Абхазском институте гуманитарных исследований, носящем его имя.
Мероприятие состоялось в рамках празднования 150-летия со дня рождения Народного поэта Абхазии.
Директор АбИГИ Арда Ашуба, выступая перед собравшимися, отметил выдающуюся роль Гулиа в становлении и развитии национальной литературы и культуры в целом. С особой гордостью он отметил, что свой путь поэт начинал в стенах института.
И.о. президента Абхазии Бадра Гунба, который возглавляет комиссию по проведению мероприятий к юбилею Гулиа, также отметил его значительный вклад в развитие культуры.
Автор бюста – скульптор Амиран Адлейба. Он изготовлен при финансовой поддержке Минкульта.
Копии Евангелия в переводе Дмитрия Гулиа издадут в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 29.05.2024
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