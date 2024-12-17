https://sputnik-abkhazia.ru/20241217/byust-dmitriya-gulia-otkryli-v-abigi-1053172233.html

Бюст Дмитрия Гулиа открыли в АбИГИ

Бюст Дмитрия Гулиа открыли в АбИГИ

Sputnik Абхазия

Основоположник абхазской литературы, просветитель, ученый Дмитрий Гулиа родился 150 лет назад – 21 февраля 1874 года. 17.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-17T10:45+0300

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СУХУМ, 17 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Бюст основоположника абхазской литературы Дмитрия Гулиа открыли в Абхазском институте гуманитарных исследований, носящем его имя.Директор АбИГИ Арда Ашуба, выступая перед собравшимися, отметил выдающуюся роль Гулиа в становлении и развитии национальной литературы и культуры в целом. С особой гордостью он отметил, что свой путь поэт начинал в стенах института. И.о. президента Абхазии Бадра Гунба, который возглавляет комиссию по проведению мероприятий к юбилею Гулиа, также отметил его значительный вклад в развитие культуры.Автор бюста – скульптор Амиран Адлейба. Он изготовлен при финансовой поддержке Минкульта.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240529/kopii-evangeliya-v-perevode-dmitriya-gulia-izdadut-v-abkhazii-1051197299.html

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