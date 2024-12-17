https://sputnik-abkhazia.ru/20241217/meropriyatie-k-zaversheniyu-yubileynogo-goda-dmitriya-gulia-proshlo-v-sukhume-1053176321.html

Мероприятие к завершению юбилейного года Дмитрия Гулиа прошло в Сухуме

Мероприятие к завершению юбилейного года Дмитрия Гулиа прошло в Сухуме

Sputnik Абхазия

В честь 150-летия со дня рождения Народного поэта, 2024 год был объявлен годом Гулиа. 17.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-17T21:42+0300

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СУХУМ, 17 дек - Sputnik, Бадрак Авидзба. Торжественное мероприятие, приуроченное к завершению года Дмитрия Гулиа, прошло в Абхазском драмтеатре. В нем принял участие и.о.президента республики Бадра Гунба, возглавляющий госкомиссию по празднованию юбилея Народного поэта. Он подчеркнул, что в течение года в республике прошло множество мероприятий: литературные вечера, торжественные митинги, выставки, премьера спектакля, выпуск цикла передач на телевидении, переиздание Евангелия, переведенного комиссией, в состав которой входил Гулиа, в 1912 году. После торжественной части зрителям показали спектакль "Он и она" по мотивам поэмы Гулиа "Переписка парня и девушки". Основоположник абхазской литературы, просветитель, ученый Дмитрий Гулиа родился 150 лет назад – 21 февраля 1874 года. В честь памятной даты 2024 год в республике был объявлен годом Гулиа.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241217/byust-dmitriya-gulia-otkryli-v-abigi-1053172233.html

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