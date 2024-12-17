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Начальник войск РХБЗ ВС России погиб при взрыве в Москве
Начальник войск РХБЗ ВС России погиб при взрыве в Москве
Sputnik Абхазия
Генерал Игорь Кириллов на брифингах регулярно сообщал о военно-биологических программах, которые США реализуют на Украине. 17.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-17T09:53+0300
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СУХУМ, 17 дек – Sputnik. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник были убиты в Москве, сообщает Следственный комитет. Взрыв прогремел около 6:12 по московскому времени. Мощность бомбы составила примерно 200 граммов в тротиловом эквиваленте, взрывная волна выбила стекла из окон на нескольких этажах.Возбуждено уголовное дело. На месте работают криминалисты, оперативные службы, саперы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240827/ssha-nachali-transportirovat-biomaterialy-s-ukrainy-cherez-moldaviyu-i-rumyniyu-1052100858.html
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новости, россия, министерство обороны рф
новости, россия, министерство обороны рф
Начальник войск РХБЗ ВС России погиб при взрыве в Москве
09:53 17.12.2024 (обновлено: 10:50 17.12.2024)
Генерал Игорь Кириллов на брифингах регулярно сообщал о военно-биологических программах, которые США реализуют на Украине.
СУХУМ, 17 дек – Sputnik.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник были убиты в Москве, сообщает
Следственный комитет.
"По данным следствия, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома", – говорится в публикации
Взрыв прогремел около 6:12 по московскому времени. Мощность бомбы составила примерно 200 граммов в тротиловом эквиваленте, взрывная волна выбила стекла из окон на нескольких этажах.
Возбуждено уголовное дело. На месте работают криминалисты, оперативные службы, саперы.