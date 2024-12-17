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Начальник войск РХБЗ ВС России погиб при взрыве в Москве
Начальник войск РХБЗ ВС России погиб при взрыве в Москве
Sputnik Абхазия
Генерал Игорь Кириллов на брифингах регулярно сообщал о военно-биологических программах, которые США реализуют на Украине. 17.12.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 17 дек – Sputnik. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник были убиты в Москве, сообщает Следственный комитет. Взрыв прогремел около 6:12 по московскому времени. Мощность бомбы составила примерно 200 граммов в тротиловом эквиваленте, взрывная волна выбила стекла из окон на нескольких этажах.Возбуждено уголовное дело. На месте работают криминалисты, оперативные службы, саперы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240827/ssha-nachali-transportirovat-biomaterialy-s-ukrainy-cherez-moldaviyu-i-rumyniyu-1052100858.html
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новости, россия, министерство обороны рф
новости, россия, министерство обороны рф

Начальник войск РХБЗ ВС России погиб при взрыве в Москве

09:53 17.12.2024 (обновлено: 10:50 17.12.2024)
© Sputnik / Владимир ФедоренкоНачальник российских войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ.
Начальник российских войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. - Sputnik Абхазия, 1920, 17.12.2024
© Sputnik / Владимир Федоренко
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Генерал Игорь Кириллов на брифингах регулярно сообщал о военно-биологических программах, которые США реализуют на Украине.
СУХУМ, 17 дек – Sputnik. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник были убиты в Москве, сообщает Следственный комитет.

"По данным следствия, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома", – говорится в публикации

Взрыв прогремел около 6:12 по московскому времени. Мощность бомбы составила примерно 200 граммов в тротиловом эквиваленте, взрывная волна выбила стекла из окон на нескольких этажах.
Возбуждено уголовное дело. На месте работают криминалисты, оперативные службы, саперы.
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