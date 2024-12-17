https://sputnik-abkhazia.ru/20241217/nachalnik-voysk-rkhbz-vs-rossii-pogib-pri-vzryve-v-moskve-1053171462.html

Начальник войск РХБЗ ВС России погиб при взрыве в Москве

Начальник войск РХБЗ ВС России погиб при взрыве в Москве

Sputnik Абхазия

Генерал Игорь Кириллов на брифингах регулярно сообщал о военно-биологических программах, которые США реализуют на Украине. 17.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-17T09:53+0300

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СУХУМ, 17 дек – Sputnik. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник были убиты в Москве, сообщает Следственный комитет. Взрыв прогремел около 6:12 по московскому времени. Мощность бомбы составила примерно 200 граммов в тротиловом эквиваленте, взрывная волна выбила стекла из окон на нескольких этажах.Возбуждено уголовное дело. На месте работают криминалисты, оперативные службы, саперы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240827/ssha-nachali-transportirovat-biomaterialy-s-ukrainy-cherez-moldaviyu-i-rumyniyu-1052100858.html

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