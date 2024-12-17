https://sputnik-abkhazia.ru/20241217/osvobozhden-naselennyy-punkt-annovka-v-dnr-1053174628.html

Освобожден населенный пункт Анновка в ДНР

Освобожден населенный пункт Анновка в ДНР

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 17 дек - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Анновка в Донецкой Народной Республике, сообщает Министерство обороны России. 17.12.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 17 дек - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Анновка в Донецкой Народной Республике, сообщает Министерство обороны России.Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами ПВО сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 49 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Всего с начала СВО уничтожены: 650 самолетов, 283 вертолета, 37867 БПЛА, 590 ЗРК, 19827 танков и других боевых бронированных машин, 1501 боевая машина РСЗО, 19738 орудий полевой артиллерии и минометов, 29286 единиц специальной военной автомобильной техники. Ведомство также сообщило о деятельности российской группировки войск на Курском направлении.Там за сутки Киев потерял до 260 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12, две 122-мм гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241216/putin-rossiya-v-2024-godu-osvobodila-189-naselennykh-punktov-v-ramkakh-svo-1053164081.html

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