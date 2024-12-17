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Прогноз погоды в Абхазии на среду 18 декабря

Прогноз погоды в Абхазии на среду 18 декабря

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием фронтальной зоны. 17.12.2024, Sputnik Абхазия

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2024-12-17T12:34+0300

2024-12-17T12:34+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 17 дек - Sputnik. В среду, 18 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Временами ожидается дождь разной интенсивности, местами с градом и мокрым снегом, в горах снег. Атмосферное давление - повышенное, нестабильное. Ветер слабый и умеренный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +4°С до +9°C.Температура морской воды +12°C.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла. Относительная влажность воздуха 60-90%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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