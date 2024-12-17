https://sputnik-abkhazia.ru/20241217/terapevt-rasskazala-o-situatsii-s-sezonnymi-zabolevaniyami-v-abkhazii--1053175284.html
Терапевт рассказала о ситуации с сезонными заболеваниями в Абхазии
Терапевт рассказала о ситуации с сезонными заболеваниями в Абхазии
Sputnik Абхазия
Какова ситуация с сезонными заболеваниями и увеличилось ли их количество на фоне отключения электроэнергии, в эфире радио Sputnik рассказала главный терапевт... 17.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-17T16:30+0300
2024-12-17T16:30+0300
2024-12-17T21:35+0300
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Терапевт рассказала, какова ситуация с сезонными заболеваниями в Абхазии
Sputnik Абхазия
Терапевт рассказала, какова ситуация с сезонными заболеваниями в Абхазии
Какова ситуация с сезонными заболеваниями и увеличилось ли их количество на фоне отключения электроэнергии, в эфире радио Sputnik рассказала главный терапевт Минздрава Абхазии Анжела Арчелия.Количество пациентов с ОРВИ и простудой увеличилось примерно на 30% по сравнению с прошлым годом, одна из причин - отключение электричества, рассказала Sputnik главный терапевт Минздрава Абхазии Анжела Арчелия."Как всегда на Новый год, у нас количество пациентов с пневмониями, признаками бронхита, осложнениями острых респираторных вирусных инфекций возрастает, но сейчас это количество увеличилось в связи с тем, что нет благоприятных условий, света в домах, отопления", - отметила терапевт.По прогнозам Арчелия, если ситуация с электроснабжением населения не исправится, то пациентов станет еще больше.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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абхазия, здравоохранение, здоровье, грипп, орви, вирусы, подкасты, аудио
абхазия, здравоохранение, здоровье, грипп, орви, вирусы, подкасты, аудио
Какова ситуация с сезонными заболеваниями и увеличилось ли их количество на фоне отключения электроэнергии, в эфире радио Sputnik рассказала главный терапевт Минздрава Абхазии Анжела Арчелия.
Количество пациентов с ОРВИ и простудой увеличилось примерно на 30% по сравнению с прошлым годом, одна из причин - отключение электричества, рассказала Sputnik главный терапевт Минздрава Абхазии Анжела Арчелия.
"Как всегда на Новый год, у нас количество пациентов с пневмониями, признаками бронхита, осложнениями острых респираторных вирусных инфекций возрастает, но сейчас это количество увеличилось в связи с тем, что нет благоприятных условий, света в домах, отопления", - отметила терапевт.
По прогнозам Арчелия, если ситуация с электроснабжением населения не исправится, то пациентов станет еще больше.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.