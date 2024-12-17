https://sputnik-abkhazia.ru/20241217/vyshla-iz-stroya-podstantsiya-iepit-1053171334.html
Вышла из строя подстанция ИЭПиТ
Вышла из строя подстанция ИЭПиТ
Sputnik Абхазия
График включений света был введен в Абхазии 9 декабря и скорректирован 11 декабря после аварийной остановки ИнгурГЭС. 17.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-17T09:47+0300
2024-12-17T09:47+0300
2024-12-17T10:51+0300
энергетическая отрасль абхазии
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СУХУМ, 17 дек – Sputnik. Подстанция ИЭПиТ вышла из строя из-за перегрузки, часть Сухума остается без света, сообщил Sputnik начальник столичного СУЭС Тенгиз Блабба. Блабба пояснил, что отключение подстанции не повлияет на график веерных включений.График включений света был введен в Абхазии 9 декабря и скорректирован 11 декабря после аварийной остановки ИнгурГЭС, связанной с низким уровнем воды в Джварском водохранилище.Днем свет в республике включают примерно на три часа. Ночью, с 21:00 до 07:00, Абхазия получает коммерческий переток из России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241216/mayning-fermu-obnaruzhili-v-zdanii-ekstraktnogo-zavoda-v-sukhume-1053169834.html
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Вышла из строя подстанция ИЭПиТ
09:47 17.12.2024 (обновлено: 10:51 17.12.2024)
График включений света был введен в Абхазии 9 декабря и скорректирован 11 декабря после аварийной остановки ИнгурГЭС.
СУХУМ, 17 дек – Sputnik. Подстанция ИЭПиТ вышла из строя из-за перегрузки, часть Сухума остается без света, сообщил Sputnik начальник столичного СУЭС Тенгиз Блабба.
"На месте работают специалисты. Думаю, что подача электричества будет восстановлена в скором времени", — добавил он.
Блабба пояснил, что отключение подстанции не повлияет на график веерных включений.
График включений света был введен в Абхазии 9 декабря и скорректирован 11 декабря после аварийной остановки ИнгурГЭС, связанной с низким уровнем воды в Джварском водохранилище.
Днем свет в республике включают примерно на три часа. Ночью, с 21:00 до 07:00, Абхазия получает коммерческий переток из России.