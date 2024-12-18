https://sputnik-abkhazia.ru/20241218/badra-gunba-vydvinut-kandidatom-v-prezidenty-abkhazii-1053178842.html

Бадра Гунба выдвинут кандидатом в президенты Абхазии

Бадра Гунба выдвинут кандидатом в президенты Абхазии

Sputnik Абхазия

Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля. 18.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-18T14:34+0300

2024-12-18T14:34+0300

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СУХУМ, 18 дек - Sputnik, Асмат Цвижба. ЦИК Абхазии зарегистрировал инициативную группу по выдвижению и.о. президента Абхазии Бадры Гунба в качестве кандидата на президентских выборах. Членам инициативной группы выдали свидетельство о регистрации и подписные листы. Им необходимо собрать не менее 2000 и не более 2500 подписей избирателей. Кроме того, самому кандидату нужно будет пройти лингвистическую комиссию на знание абхазского языка. Регистрация инициативных групп и партий продлится до 6 января, далее в течение 10 дней пройдет регистрация кандидатов в президенты. После этого может начаться официальная агитация.Глава ЦИК уточнил, что когда Бадра Гунба будет официально зарегистрирован в качестве кандидата, ему придется сложить с себя полномочия и.о. президента Абхазии. Этот пост, согласно Конституции, должен занять премьер-министр.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241119/biografiya-badry-gunba-1052920032.html

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