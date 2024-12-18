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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 19 декабря

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 19 декабря

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием обширного антициклона. 18.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-18T23:09+0300

2024-12-18T23:09+0300

2024-12-18T23:09+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 18 дек - Sputnik. В четверг, 19 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление – повышенное, нестабильное. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +4°С до +9°С. Температура морской воды +12°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла. Относительная влажность воздуха 50-70%.

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погода в абхазии