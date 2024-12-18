https://sputnik-abkhazia.ru/20241218/vykhod-iz-krizisa-v-abkhazii-proshlo-zasedanie-shtaba-po-energobezopasnosti----1053182821.html

Выход из кризиса: в Абхазии прошло заседание штаба по энергобезопасности

Выход из кризиса: в Абхазии прошло заседание штаба по энергобезопасности

Sputnik Абхазия

Заседание Штаба по обеспечению энергетической безопасности Абхазии прошло в Кабинете министров республики в среду, 18 декабря. 18.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-18T23:04+0300

2024-12-18T23:04+0300

2024-12-18T23:04+0300

энергетическая отрасль абхазии

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Члены штаба обсудили текущие проблемы в энергосфере, рассказали о борьбе с незаконной добычей криптовалюты и привели данные по потреблению электричества в Абхазии. Асмат Цвижба, SputnikО майнинге По словам и.о. министра энергетики и транспорта Джансуха Нанба, со дня начала работы штаба, с 4 декабря, по сегодняшний день в Абхазии изъяли 450 аппаратов для майнинга криптовалют, всего за год было изъято 2026 аппаратов. Глава МВД Абхазии Роберт Киут пояснил, что вместе с милиционерами рейды проводят сотрудники СГБ, ГТК и Госстандарта. Что до привлечения к ответственности владельцев ферм, то, глава Госстандарта Нарсоу Сангулия рассказал присутствующим, что 30 материалов по незаконной добыче криптовалют были переданы в суд, еще 24 готовятся. При этом, по его словам, склад временного хранения изъятых аппаратов уже переполнен.Джансух Нанба подытожил, что график веерных включений электричества остается в силе. Оплата за свет происходит за счет средств "Черноморэнерго" и республиканского бюджета. Потребление и экономияУровень воды в Джварском водохранилище составляет 411 метров и постепенно растет, рассказал глава "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия. По его словам, потребление от ИнгурГЭС происходит круглые сутки. Днем электричество получает вся Абхазия, ночью от станции питаются восточные районы, в то время как в западную часть страны поступает российский переток. Джинджолия добавил, что пока выработку ИнгурГЭС не увеличивают, так как при наступлении холодов уровень потребления может возрасти.Он рассказал, что специалисты-энергетики проведут замеры сегодня или завтра ночью, чтобы посмотреть, как изменилась ситуация. Исполняющий обязанности премьер-министра Валерий Бганба поручил главе "Черноморэнерго" обсудить с грузинской стороной увеличение поставок электричества от Ингурской ГЭС. Один из вариантов — увеличение зимних поставок за счет будущего летнего перетока, когда выработка станции будет это позволять, считают члены штаба. По мнению Бганба, еще один вариант, который поможет сократить потребление электричества, это сокращение времени освещения республиканской трассы ночью, когда количество автомобилей значительно меньше. Он также поднял вопрос об ограничении наружного освещения в городах, в том числе рекламных щитов и вывесок. По решению Штаба по энергетической безопасности, меры будут приняты в виде отдельного протокола. Исполняющий обязанности премьер-министра выразил мнение о том, что необходимо ограничить подачу интернета на несколько часов ночью, что может помочь в борьбе с майнингом. При этом глава Госкомсвязи Роланд Берулава, в свою очередь, заявил, что отключение интернета в Абхазии будет нести негативные последствия, скажется на работе банковской системы и мобильных операторов, которые заключили межроуминговое соглашение с российскими операторами и могут понести финансовые потери.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241216/deputaty-prinyali-v-pervom-chtenii-zakonoproekty-uzhestochayuschie-borbu-s-mayningom-1053168445.html

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