https://sputnik-abkhazia.ru/20241218/zaderzhan-podozrevaemyy-v-ubiystve-nachalnika-voysk-rkhbz-kirillova-1053177766.html

Задержан подозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ Кириллова

Задержан подозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ Кириллова

Sputnik Абхазия

Генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов были убиты в результате взрыва у дома на Рязанском проспекте в Москве 17 декабря. 18.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-18T09:48+0300

2024-12-18T09:48+0300

2024-12-18T09:48+0300

фсб

игорь кириллов

теракт

россия

новости

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СУХУМ, 18 дек - Sputnik. Задержан исполнитель теракта, в котором погиб начальник войск РХБЗ ВС России Игорь Кириллов, сообщает ФСБ. Это 29-летний гражданин Узбекистана, которого завербовали украинские спецслужбы. Он арендовал каршеринг и установил в машине камеру, которая транслировала происходящее организаторам теракта в Днепропетровск. Когда военные вышли из подъезда, задержанный дистанционно привел в действие бомбу, размещенную в самокате. За это исполнителю обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу.

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фсб, игорь кириллов, теракт, россия, новости