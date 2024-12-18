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Задержан подозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ Кириллова
Задержан подозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ Кириллова
Sputnik Абхазия
Генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов были убиты в результате взрыва у дома на Рязанском проспекте в Москве 17 декабря. 18.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-18T09:48+0300
2024-12-18T09:48+0300
2024-12-18T09:48+0300
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СУХУМ, 18 дек - Sputnik. Задержан исполнитель теракта, в котором погиб начальник войск РХБЗ ВС России Игорь Кириллов, сообщает ФСБ. Это 29-летний гражданин Узбекистана, которого завербовали украинские спецслужбы. Он арендовал каршеринг и установил в машине камеру, которая транслировала происходящее организаторам теракта в Днепропетровск. Когда военные вышли из подъезда, задержанный дистанционно привел в действие бомбу, размещенную в самокате. За это исполнителю обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу.
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фсб, игорь кириллов, теракт, россия, новости
фсб, игорь кириллов, теракт, россия, новости
Задержан подозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ Кириллова
Генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов были убиты в результате взрыва у дома на Рязанском проспекте в Москве 17 декабря.
СУХУМ, 18 дек - Sputnik. Задержан исполнитель теракта, в котором погиб начальник войск РХБЗ ВС России Игорь Кириллов, сообщает ФСБ.
Это 29-летний гражданин Узбекистана, которого завербовали украинские спецслужбы.
Он арендовал каршеринг и установил в машине камеру, которая транслировала происходящее организаторам теракта в Днепропетровск. Когда военные вышли из подъезда, задержанный дистанционно привел в действие бомбу, размещенную в самокате.
За это исполнителю обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу.