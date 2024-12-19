https://sputnik-abkhazia.ru/20241219/svo-pochemu-pogib-rossiyskiy-general-voysk-rkhbz-1053183640.html

СВО: почему погиб российский генерал войск РХБЗ

СВО: почему погиб российский генерал войск РХБЗ

Sputnik Абхазия

Александр Хроленко, военный обозреватель 19.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-19T09:08+0300

2024-12-19T09:08+0300

2024-12-19T11:28+0300

россия

сша

аналитика

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/13/1053183471_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3ae2536b1b97e0096479489597aa3590.jpg

Александр Хроленко, военный обозревательСША и альянс стремятся компенсировать технологическое отставание в области вооружений геополитической подлостью и коварством, но это не поможет сохранить "исключительность" и "гегемонию" в многополярном мире. Задержан основной исполнитель теракта в Москве 17 декабря, и вскоре станут известны имена организаторов из СБУ. За спинами этих марионеток невозможно спрятать "уши" заказчика – ЦРУ США. Основной мотив убийства российского военачальника – квалифицированное и убедительное разоблачение Игорем Кирилловым опасной для всего мира деятельности биолабораторий Пентагона на Украине и в других регионах.За день до теракта в Москве украинская СБУ бездоказательно обвинила российского военачальника в преступной деятельности, и ответственности за "массовое применение запрещенного химического оружия" на Украине. Напомню, Россия еще осенью 2017 года полностью уничтожила свой арсенал химического оружия – 40 тысяч тонн. Однако сразу после гибели на пороге собственного дома российского генерала назвали "законной целью" и американские, и британские издания. Мы наблюдаем оперативное прикрытие (легендирование) теракта западными хозяевами украинских марионеток.Всем известно, что американские специалисты в Киеве с начала 2000-х годов трансформировали СБУ и ГУР в интересах Вашингтона, что в ходе СВО "европейскими ДРГ" на территории России управляет ЦРУ. На заказчика указывают даже обещанные исполнителю теракта в Москве 100 тысяч долларов США – не евро и не гривен. Вместе с тем, американские официальные лица отметили, что "генерал Кириллов не был ключевым командиром и не играл важной роли в войне".Здесь нет противоречия. Генерал Игорь Кириллов командовал войсками РХБЗ (радиационной, химической и биологической защиты ВС России), системно анализировал военно-биологическую деятельность США, разоблачал опасные для всего мира эксперименты биолабораторий Пентагона на Украине и в других странах.Если завтра войнаГенерал Кириллов академически, с цифрами и фактами доказал бесчеловечную сущность военно-биологической программы США. Ранее рассказал, как высшие должностные лица в Вашингтоне, включая экс-директора ЦРУ Джину Хаспел, министра здравоохранения Алекса Азара, советника Белого дома Энтони Фаучи, намеренно препятствовали расследованию причин пандемии COVID-19, и манипулировали общественным мнением. Позднее сообщил о подготовке Пентагона к новым пандемиям – поиске смертельно опасных мутаций вирусов.Беспрецедентное убийство высокопоставленного военачальника в Москве имеет не только "РХБЗ-измерение". В ходе спецоперации на украинском ТВД Пентагон и ЦРУ отрабатывают стратегию, тактические и технологические приемы прямого военного конфликта с РФ. Появление российского и китайского гиперзвукового оружия заставили отстающую в этой области Америку расстаться с иллюзией технологической исключительности. И все же Пентагон не отправил на салку истории концепцию "быстрого глобального удара", то есть неядерного стратегического поражения любого противника – в течение одного часа. Американцы стремятся создать современные (гиперзвуковые) комплексы, интегрировать в Prompt global strike компоненты многодоменных операций.Элементы начала полномасштабной войны диверсионными методами (в столице противника) 17 декабря отработаны руками украинских марионеток и "человеко-дронов". Однако опыт СБУ может пригодиться Пентагону и ЦРУ, ведь самокаты и мобильный интернет в Москве и Тегеране – в обозримом будущем не исчезнут. Между прочим, в Пекине и Париже аренда электросамокатов запрещена, а приобрести сим-карту там достаточно проблематично (возле метро не раздают). По определению российского аналитика Сергея Маркова, "цифровые сервисы становятся идеальным пространством для конвейера террористических атак".Если убийство российского военачальника в Москве "в семи километрах к юго-востоку от Кремля" имело целью "посеять страх среди российских военных чиновников и сотрудников сил безопасности", достигнутый результат противоположен. Возмездие всем участникам, организаторам и заказчикам теракта гарантировано, без срока давности.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

https://sputnik-abkhazia.ru/20241218/zaderzhan-podozrevaemyy-v-ubiystve-nachalnika-voysk-rkhbz-kirillova-1053177766.html

россия

сша

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

россия, сша, аналитика