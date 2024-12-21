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Адгур Харазия лишен депутатской неприкосновенности
Адгур Харазия лишен депутатской неприкосновенности
Sputnik Абхазия
Внеочередная сессия парламента, на повестке которой был единственный вопрос, прошла в Сухуме в субботу, 21 декабря. 21.12.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 21 дек - Sputnik, Бадрак Авидзба. Адгур Харазия лишен депутатской неприкосновенности.По словам и.о. генпрокурора Абхазии Дамира Квициния, принимавшего участие в заседании, 19 декабря на заседании комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям обсуждался запрет на майнинг криптовалют. Между депутатами Адгуром Харазия и Каном Кварчия вспыхнул конфликт, и Харазия "на почве внезапно возникшей личной неприязни" совершил не менее четырех выстрелов в Кварчия с целью умышленного убийства из пистолета неустановленного образца.Депутат Вахтанг Голандзия оказался на линии огня, пуля попала в грудную клетку. Сам Кварчия тоже получил сквозное огнестрельное ранение мягких тканей головы и сквозное внутрисуставное ранение левого плеча.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241221/velikodushnyy-i-dobryy-kakim-kollegi-zapomnili-vakhtanga-golandziya-1053216270.html
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абхазия, новости, парламент абхазии
Адгур Харазия лишен депутатской неприкосновенности
Внеочередная сессия парламента, на повестке которой был единственный вопрос, прошла в Сухуме в субботу, 21 декабря.
СУХУМ, 21 дек - Sputnik, Бадрак Авидзба. Адгур Харазия лишен депутатской неприкосновенности.
Постановление о даче согласия на лишение неприкосновенности и возбуждение уголовного дела было единогласно принято на внеочередной сессии Парламента Абхазии 21 декабря. В голосовании участвовали 28 парламентариев.
По словам и.о. генпрокурора Абхазии Дамира Квициния, принимавшего участие в заседании, 19 декабря на заседании комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям обсуждался запрет на майнинг криптовалют. Между депутатами Адгуром Харазия и Каном Кварчия вспыхнул конфликт, и Харазия "на почве внезапно возникшей личной неприязни" совершил не менее четырех выстрелов в Кварчия с целью умышленного убийства из пистолета неустановленного образца.
Депутат Вахтанг Голандзия оказался на линии огня, пуля попала в грудную клетку. Сам Кварчия тоже получил сквозное огнестрельное ранение мягких тканей головы и сквозное внутрисуставное ранение левого плеча.