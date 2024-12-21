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Великодушный и добрый: каким коллеги запомнили Вахтанга Голандзия

Великодушный и добрый: каким коллеги запомнили Вахтанга Голандзия

Sputnik Абхазия

Депутат Вахтанг Голандзия был убит в результате стрельбы в Парламенте Абхазии 19 декабря. Еще один депутат Кан Кварчия получил ранения – врачи оценивают... 21.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-21T13:33+0300

2024-12-21T13:33+0300

2024-12-21T13:33+0300

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Подозреваемый - депутат Адгур Харазия, он скрылся с места преступления. МВД объявило план-перехват.SputnikЧеловек с большой буквыВахтанг Голандзия был среди тех храбрецов, которые в сложный период новейшей истории встали на защиту своей Родины. Благодаря таким людям как он, Абхазия сумела одержать победу в Отечественной войне (1992-1993 годов, прим.), сказал в интервью Sputnik коллега погибшего, депутат Фазлибей Авидзба.Помимо своих высоких человеческих качеств, продолжил Авидзба, безвременно ушедший Голандзия ответственно относился к своей профессиональной деятельности – активно принимал участие в разработке законодательных инициатив в комитетах, в которых состоял - по экономической политике, реформам и информационным технологиям, и по аграрной политике, природным ресурсам и экологии."Вахтанг Владимирович был одним из самых порядочных людей. Он - ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Свою работу он очень хорошо знал, всегда предлагал свое видение при обсуждении того или иного законопроекта, вносил поправки в документы", - подчеркнул Авидзба.Парламентарий выразил свои глубокие соболезнования родным и близким погибшего."Очень обидно и досадно, что это случилось. Вахтанг Владимирович был настолько теплым, общительным и порядочным, что всегда был готов помочь любому человеку, даже тому, кого не знал лично", - говорит депутат.Большая потеря АбхазииДепутат Левон Галустян рассказал, что был знаком с Вахтангом Голандзия еще до того, как тот стал народным избранником. "Сложно представить, что Вахтанга Владимировича больше нет с нами. Он был удивительно чутким и внимательным человеком, всегда окружал нас своей заботой. Мы были знакомы еще до избрания в Парламент, но, безусловно, совместная работа показывает человека с совершенно другой стороны. Вахтанг и в Народном Собрании, и вне коллектива был самим собой - порядочным, добрым, справедливым", - заметил он.В заключение Галустян подчеркнул, что Абхазия потеряла большого патриота и человека, и что он всегда будет вспоминать годы работы с ним с особой теплотой ."Его трагический уход – это, большая потеря для нас", - подчеркнул он.Вахтанг Голандзия родился 16 сентября 1969 года в селе Кутол Очамчырского района. Ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, воевал в составе группы "Дельфин". Награжден медалью "За отвагу".В 1995-1997 годах был главным агрономом Агропредприятия "Мачара" Гулрыпшского района. С 1994 года занимался предпринимательской деятельностью. В 2022 году стал депутатом Парламента Абхазии седьмого созыва. Отец троих детей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241220/verkhovnyy-sud-abkhazii-dal-zaklyuchenie-o-nalichii-v-deystviyakh-kharaziya-priznakov-prestupleniy-1053213920.html

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