https://sputnik-abkhazia.ru/20241221/badra-gunba-obratilsya-k-rossii-s-prosboy-o-gumanitarnoy-postavke-elektrichestva-1053223403.html

Бадра Гунба обратился к России с просьбой о гуманитарной поставке электричества

Бадра Гунба обратился к России с просьбой о гуманитарной поставке электричества

Sputnik Абхазия

Из-за низкого уровня воды в Джварском водохранилище в Абхазии введены веерные включения света. 21.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-21T16:12+0300

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СУХУМ, 21 дек - Sputnik. И.о. президента Абхазии Бадра Гунба обратился к России с просьбой решить вопрос о гуманитарной поставке электричества в республику. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. В заявлении отмечается, что кризис в энергоотрасли нарушил нормальное функционирование экономики, и в краткосрочной перспективе своими силами Абхазия с ним не справится. Гунба подчеркнул, что ситуация и без того накаляет внутренние противоречия в обществе и послужила "детонатором" событий в Парламенте, в результате которых погиб депутат Вахтанг Голандзия. Из-за низкого уровня воды в Джварском водохранилище в Абхазии введены веерные включения света. Днем электричество во все районы поступает от ИнгурГЭС на 2 часа 48 минут, с 21:00 до 07:00 подается без ограничений.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241218/vykhod-iz-krizisa-v-abkhazii-proshlo-zasedanie-shtaba-po-energobezopasnosti----1053182821.html

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