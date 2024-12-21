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https://sputnik-abkhazia.ru/20241221/badra-gunba-obratilsya-k-rossii-s-prosboy-o-gumanitarnoy-postavke-elektrichestva-1053223403.html
Бадра Гунба обратился к России с просьбой о гуманитарной поставке электричества
Бадра Гунба обратился к России с просьбой о гуманитарной поставке электричества
Sputnik Абхазия
Из-за низкого уровня воды в Джварском водохранилище в Абхазии введены веерные включения света. 21.12.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 21 дек - Sputnik. И.о. президента Абхазии Бадра Гунба обратился к России с просьбой решить вопрос о гуманитарной поставке электричества в республику. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. В заявлении отмечается, что кризис в энергоотрасли нарушил нормальное функционирование экономики, и в краткосрочной перспективе своими силами Абхазия с ним не справится. Гунба подчеркнул, что ситуация и без того накаляет внутренние противоречия в обществе и послужила "детонатором" событий в Парламенте, в результате которых погиб депутат Вахтанг Голандзия. Из-за низкого уровня воды в Джварском водохранилище в Абхазии введены веерные включения света. Днем электричество во все районы поступает от ИнгурГЭС на 2 часа 48 минут, с 21:00 до 07:00 подается без ограничений.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241218/vykhod-iz-krizisa-v-abkhazii-proshlo-zasedanie-shtaba-po-energobezopasnosti----1053182821.html
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Бадра Гунба обратился к России с просьбой о гуманитарной поставке электричества

16:12 21.12.2024 (обновлено: 16:42 21.12.2024)
© Foto / Пресс-служба президента АбхазииБадра Гунба
Бадра Гунба - Sputnik Абхазия, 1920, 21.12.2024
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
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Из-за низкого уровня воды в Джварском водохранилище в Абхазии введены веерные включения света.
СУХУМ, 21 дек - Sputnik. И.о. президента Абхазии Бадра Гунба обратился к России с просьбой решить вопрос о гуманитарной поставке электричества в республику. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В заявлении отмечается, что кризис в энергоотрасли нарушил нормальное функционирование экономики, и в краткосрочной перспективе своими силами Абхазия с ним не справится.
"Отключения света по 9-11 часов в сутки — приговор системе здравоохранения и образования. Это ставит под угрозу жизнь и здоровье наших детей, пожилых людей, социально незащищенных слоев населения. Абхазия может столкнуться с гуманитарной катастрофой", — говорится в тексте.
Гунба подчеркнул, что ситуация и без того накаляет внутренние противоречия в обществе и послужила "детонатором" событий в Парламенте, в результате которых погиб депутат Вахтанг Голандзия.
Из-за низкого уровня воды в Джварском водохранилище в Абхазии введены веерные включения света. Днем электричество во все районы поступает от ИнгурГЭС на 2 часа 48 минут, с 21:00 до 07:00 подается без ограничений.
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