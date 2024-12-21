https://sputnik-abkhazia.ru/20241221/bolee-50-kilometrov-krasnodarskogo-poberezhya-nuzhno-ochistit-ot-mazuta-1053215797.html

Более 50 километров краснодарского побережья нужно очистить от мазута

Более 50 километров краснодарского побережья нужно очистить от мазута

Sputnik Абхазия

15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение два танкера, перевозившие около 9,2 тысячи тонн мазута. 21.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-21T11:57+0300

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СУХУМ, 21 дек - Sputnik. 54 километра краснодарского побережья нужно очистить от нефтепродуктов, сообщает МЧС России. Работы на местах продолжаются. В них задействованы более 6 тысяч человек и около 300 единиц техники. 15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение два танкера, перевозившие около 9,2 тысячи тонн мазута. Часть нефтепродуктов вынесло на краснодарские пляжи, уже собрано более трех тысяч тонн загрязненного песка и грунта, спасено 256 птиц.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241219/dbar-posledstviya-razliva-nefteproduktov-v-chernom-more-dlya-abkhazii-budut-minimalny-1053196650.html

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