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Более 50 километров краснодарского побережья нужно очистить от мазута
Более 50 километров краснодарского побережья нужно очистить от мазута
Sputnik Абхазия
15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение два танкера, перевозившие около 9,2 тысячи тонн мазута. 21.12.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 21 дек - Sputnik. 54 километра краснодарского побережья нужно очистить от нефтепродуктов, сообщает МЧС России. Работы на местах продолжаются. В них задействованы более 6 тысяч человек и около 300 единиц техники. 15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение два танкера, перевозившие около 9,2 тысячи тонн мазута. Часть нефтепродуктов вынесло на краснодарские пляжи, уже собрано более трех тысяч тонн загрязненного песка и грунта, спасено 256 птиц.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241219/dbar-posledstviya-razliva-nefteproduktov-v-chernom-more-dlya-abkhazii-budut-minimalny-1053196650.html
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Более 50 километров краснодарского побережья нужно очистить от мазута
11:57 21.12.2024 (обновлено: 13:12 21.12.2024)
15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение два танкера, перевозившие около 9,2 тысячи тонн мазута.
СУХУМ, 21 дек - Sputnik. 54 километра краснодарского побережья нужно очистить от нефтепродуктов, сообщает МЧС России.
Большая часть загрязнения, 44 километра, пришлась на Анапу, еще 10 километров — на Темрюкский район, сообщает МЧС России.
Работы на местах продолжаются. В них задействованы более 6 тысяч человек и около 300 единиц техники.
15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение два танкера, перевозившие около 9,2 тысячи тонн мазута.
Часть нефтепродуктов вынесло на краснодарские пляжи, уже собрано более трех тысяч тонн загрязненного песка и грунта, спасено 256 птиц.