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Генпрокуратура направила представление о лишении неприкосновенности депутата Харазия

Генпрокуратура направила представление о лишении неприкосновенности депутата Харазия

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19 декабря в результате стрельбы в Парламенте Абхазии был убит депутат Вахтанг Голандзия и ранен депутат Кан Кварчия. Подозреваемый — парламентарий Адгур... 21.12.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Генпрокуратура Абхазии направила в Парламент представление о лишении неприкосновенности депутата Адгура Харазия и даче согласия на возбуждение в отношении него уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Ранее Верховный суд Абхазии дал заключение о наличии в действиях Харазия признаков вышеуказанных преступлений.Решение о возбуждении уголовного дела в отношении депутата Парламента принимается генпрокурором на основании заключения коллегии Верховного суда и с согласия Народного Собрания.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241221/velikodushnyy-i-dobryy-kakim-kollegi-zapomnili-vakhtanga-golandziya-1053216270.html

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