https://sputnik-abkhazia.ru/20241221/genprokuratura-napravila-predstavlenie-o-lishenii-kharaziya-neprikosnovennosti-1053220010.html
Генпрокуратура направила представление о лишении неприкосновенности депутата Харазия
Генпрокуратура направила представление о лишении неприкосновенности депутата Харазия
Sputnik Абхазия
19 декабря в результате стрельбы в Парламенте Абхазии был убит депутат Вахтанг Голандзия и ранен депутат Кан Кварчия. Подозреваемый — парламентарий Адгур... 21.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-21T14:38+0300
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СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Генпрокуратура Абхазии направила в Парламент представление о лишении неприкосновенности депутата Адгура Харазия и даче согласия на возбуждение в отношении него уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Ранее Верховный суд Абхазии дал заключение о наличии в действиях Харазия признаков вышеуказанных преступлений.Решение о возбуждении уголовного дела в отношении депутата Парламента принимается генпрокурором на основании заключения коллегии Верховного суда и с согласия Народного Собрания.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241221/velikodushnyy-i-dobryy-kakim-kollegi-zapomnili-vakhtanga-golandziya-1053216270.html
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Генпрокуратура направила представление о лишении неприкосновенности депутата Харазия
14:38 21.12.2024 (обновлено: 14:39 21.12.2024)
19 декабря в результате стрельбы в Парламенте Абхазии был убит депутат Вахтанг Голандзия и ранен депутат Кан Кварчия. Подозреваемый — парламентарий Адгур Харазия.
СУХУМ, 12 дек - Sputnik.
Генпрокуратура Абхазии направила в Парламент представление о лишении неприкосновенности депутата Адгура Харазия и даче согласия на возбуждение в отношении него уголовного дела. Об этом сообщает
пресс-служба ведомства.
Харазия подозревается в убийстве общеопасным способом и покушении на убийство общеопасным способом, сообщает ведомство.
Ранее Верховный суд Абхазии дал заключение о наличии в действиях Харазия признаков вышеуказанных преступлений.
Решение о возбуждении уголовного дела в отношении депутата Парламента принимается генпрокурором на основании заключения коллегии Верховного суда и с согласия Народного Собрания.