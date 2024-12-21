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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20241221/genprokuratura-napravila-predstavlenie-o-lishenii-kharaziya-neprikosnovennosti-1053220010.html
Генпрокуратура направила представление о лишении неприкосновенности депутата Харазия
Генпрокуратура направила представление о лишении неприкосновенности депутата Харазия
Sputnik Абхазия
19 декабря в результате стрельбы в Парламенте Абхазии был убит депутат Вахтанг Голандзия и ранен депутат Кан Кварчия. Подозреваемый — парламентарий Адгур... 21.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-21T14:38+0300
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СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Генпрокуратура Абхазии направила в Парламент представление о лишении неприкосновенности депутата Адгура Харазия и даче согласия на возбуждение в отношении него уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Ранее Верховный суд Абхазии дал заключение о наличии в действиях Харазия признаков вышеуказанных преступлений.Решение о возбуждении уголовного дела в отношении депутата Парламента принимается генпрокурором на основании заключения коллегии Верховного суда и с согласия Народного Собрания.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241221/velikodushnyy-i-dobryy-kakim-kollegi-zapomnili-vakhtanga-golandziya-1053216270.html
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абхазия, новости, парламент абхазии, генеральная прокуратура абхазии

Генпрокуратура направила представление о лишении неприкосновенности депутата Харазия

14:38 21.12.2024 (обновлено: 14:39 21.12.2024)
© Sputnik / Томас ТхайцукГенеральная прокуратура
Генеральная прокуратура - Sputnik Абхазия, 1920, 21.12.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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19 декабря в результате стрельбы в Парламенте Абхазии был убит депутат Вахтанг Голандзия и ранен депутат Кан Кварчия. Подозреваемый — парламентарий Адгур Харазия.
СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Генпрокуратура Абхазии направила в Парламент представление о лишении неприкосновенности депутата Адгура Харазия и даче согласия на возбуждение в отношении него уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Харазия подозревается в убийстве общеопасным способом и покушении на убийство общеопасным способом, сообщает ведомство.
Ранее Верховный суд Абхазии дал заключение о наличии в действиях Харазия признаков вышеуказанных преступлений.
Решение о возбуждении уголовного дела в отношении депутата Парламента принимается генпрокурором на основании заключения коллегии Верховного суда и с согласия Народного Собрания.
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