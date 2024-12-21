https://sputnik-abkhazia.ru/20241221/naselennyy-punkt-ostrovskiy-osvobodili-v-dnr-1053216506.html

Населенный пункт Островский освободили в ДНР

Населенный пункт Островский освободили в ДНР

Sputnik Абхазия

ВСУ потеряли за сутки до 1575 военных на различных направлениях, следует из сводки Минобороны. 21.12.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 21 дек - Sputnik. Освобожден населенный пункт Островский ДНР, сообщает Минобороны России. Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, инфраструктуре военных аэродромов, месту хранения ударных БПЛА, скоплениям живой силы и военной техники украинских вооруженных формирований в 147 районах. Средствами ПВО сбиты восемь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и 89 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Всего с начала СВО уничтожены: 650 самолетов, 283 вертолета, 38241 БПЛА, 590 ЗРК, 19947 танков и других боевых бронированных машин, 1504 боевые машины РСЗО, 19902 орудия полевой артиллерии и минометов, 29402 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241221/svo-osnovnye-itogi-2024-goda-i-perspektivy-kontsa-igry-1053213520.html

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