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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241221/naselennyy-punkt-ostrovskiy-osvobodili-v-dnr-1053216506.html
Населенный пункт Островский освободили в ДНР
Населенный пункт Островский освободили в ДНР
Sputnik Абхазия
ВСУ потеряли за сутки до 1575 военных на различных направлениях, следует из сводки Минобороны. 21.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-21T12:53+0300
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СУХУМ, 21 дек - Sputnik. Освобожден населенный пункт Островский ДНР, сообщает Минобороны России. Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, инфраструктуре военных аэродромов, месту хранения ударных БПЛА, скоплениям живой силы и военной техники украинских вооруженных формирований в 147 районах. Средствами ПВО сбиты восемь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и 89 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Всего с начала СВО уничтожены: 650 самолетов, 283 вертолета, 38241 БПЛА, 590 ЗРК, 19947 танков и других боевых бронированных машин, 1504 боевые машины РСЗО, 19902 орудия полевой артиллерии и минометов, 29402 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241221/svo-osnovnye-itogi-2024-goda-i-perspektivy-kontsa-igry-1053213520.html
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Населенный пункт Островский освободили в ДНР

12:53 21.12.2024
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая подготовка штурмовых подразделений 30-й мотострелковой бригады ЦВО в ДНР
Боевая подготовка штурмовых подразделений 30-й мотострелковой бригады ЦВО в ДНР - Sputnik Абхазия, 1920, 21.12.2024
© Sputnik / Евгений Биятов
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ВСУ потеряли за сутки до 1575 военных на различных направлениях, следует из сводки Минобороны.
СУХУМ, 21 дек - Sputnik. Освобожден населенный пункт Островский ДНР, сообщает Минобороны России.
"В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Островский Донецкой Народной Республики", - говорится в публикации.
Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, инфраструктуре военных аэродромов, месту хранения ударных БПЛА, скоплениям живой силы и военной техники украинских вооруженных формирований в 147 районах.
Средствами ПВО сбиты восемь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и 89 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала СВО уничтожены: 650 самолетов, 283 вертолета, 38241 БПЛА, 590 ЗРК, 19947 танков и других боевых бронированных машин, 1504 боевые машины РСЗО, 19902 орудия полевой артиллерии и минометов, 29402 единицы специальной военной автомобильной техники.
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