https://sputnik-abkhazia.ru/20241221/naselennyy-punkt-ostrovskiy-osvobodili-v-dnr-1053216506.html
Населенный пункт Островский освободили в ДНР
Населенный пункт Островский освободили в ДНР
Sputnik Абхазия
ВСУ потеряли за сутки до 1575 военных на различных направлениях, следует из сводки Минобороны. 21.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-21T12:53+0300
2024-12-21T12:53+0300
2024-12-21T12:53+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
донбасс
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0b/1b/1052992945_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_26d4fb80d64facae7033e84fa54d66e3.jpg
СУХУМ, 21 дек - Sputnik. Освобожден населенный пункт Островский ДНР, сообщает Минобороны России. Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, инфраструктуре военных аэродромов, месту хранения ударных БПЛА, скоплениям живой силы и военной техники украинских вооруженных формирований в 147 районах. Средствами ПВО сбиты восемь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и 89 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Всего с начала СВО уничтожены: 650 самолетов, 283 вертолета, 38241 БПЛА, 590 ЗРК, 19947 танков и других боевых бронированных машин, 1504 боевые машины РСЗО, 19902 орудия полевой артиллерии и минометов, 29402 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241221/svo-osnovnye-itogi-2024-goda-i-perspektivy-kontsa-igry-1053213520.html
россия
украина
донбасс
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0b/1b/1052992945_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e9cdaa0a1c708e8a1c711fe9a692f46e.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, украина, донбасс, новости
россия, украина, донбасс, новости
Населенный пункт Островский освободили в ДНР
ВСУ потеряли за сутки до 1575 военных на различных направлениях, следует из сводки Минобороны.
СУХУМ, 21 дек - Sputnik. Освобожден населенный пункт Островский ДНР, сообщает Минобороны России.
"В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Островский Донецкой Народной Республики", - говорится в публикации.
Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, инфраструктуре военных аэродромов, месту хранения ударных БПЛА, скоплениям живой силы и военной техники украинских вооруженных формирований в 147 районах.
Средствами ПВО сбиты восемь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и 89 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала СВО уничтожены: 650 самолетов, 283 вертолета, 38241 БПЛА, 590 ЗРК, 19947 танков и других боевых бронированных машин, 1504 боевые машины РСЗО, 19902 орудия полевой артиллерии и минометов, 29402 единицы специальной военной автомобильной техники.