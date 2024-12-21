https://sputnik-abkhazia.ru/20241221/v-mchs-rasskazali-o-pravilakh-polzovaniya-elektrogeneratorami-1053215410.html

В МЧС рассказали о правилах пользования электрогенераторами

В МЧС рассказали о правилах пользования электрогенераторами

Sputnik Абхазия

Из-за низкого уровня воды в Джварском водохранилище в дневное время в Абхазии ввели веерные включения электричества - свет дают на 2 часа 40 минут. 21.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-21T10:24+0300

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СУХУМ, 21 дек - Sputnik. Устанавливать электрогенераторы и газовые баллоны в жилых помещениях недопустимо, рассказал в интервью Sputnik заместитель начальника управления государственного пожарного надзора МЧС Аркадий Аршба.Опасны не только газовые выхлопы, но и то, что для работы генераторов используются легковоспламеняющиеся жидкости, например, бензин. Он добавил, что перед использованием оборудования нужно обязательно изучить инструкцию к нему. Кроме того, необходимую информацию можно получить в интернете. Согласно правилам безопасности, рядом с генераторами или газовым оборудованием, должен стоять огнетушитель. Кроме того, не допускается нахождение рядом с ними горючих материалов, или других легковоспламеняющихся вещей.Говоря о газовом оборудовании, замначальника управления государственного пожарного надзора МЧС пояснил, что пользоваться им нужно так же осторожно, как и обычным бытовым газом. "Естественно, баллон нежелательно хранить в комнате, где используется само оборудование. Сам баллон считается опасным, его надо хранить в вентилируемом помещении, либо на улице", - сказал Аршба. Он подчеркнул, что перед началом использования, необходимо убедиться в отсутствии утечек газа, проверить шланги и клапана на герметичность. Если что-то вызывает сомнение, пользоваться плитой нельзя. Кроме того, нельзя рядом с газовым баллоном использовать спички, зажигалки, петарды, что особенно актуально перед Новым годом. Говоря об использовании обогревателей на основе газа, Аркадий Аршба заметил, что нежелательно оставлять их включенными без присмотра.Из-за низкого уровня воды в Джварском водохранилище в дневное время в Абхазии ввели веерные включения электричества - свет дают на 2 часа 40 минут. Из-за этого многие жители республики закупились электрогенераторами и газовыми плитами.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241218/vykhod-iz-krizisa-v-abkhazii-proshlo-zasedanie-shtaba-po-energobezopasnosti----1053182821.html

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