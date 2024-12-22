https://sputnik-abkhazia.ru/20241222/bolee-40-ukrainskikh-dronov-sbili-za-noch-nad-rossiyskimi-regionami-1053224493.html
Более 40 украинских дронов сбили за ночь над российскими регионами
Более 40 украинских дронов сбили за ночь над российскими регионами
Sputnik Абхазия
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью дронов, большинство из которых перехватывают силы... 22.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-22T09:00+0300
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СУХУМ, 22 дек - Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 42 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщает Министерство обороны России.Еще пять БПЛА уничтожены над Курской областью и один - над Кубанью.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241221/naselennyy-punkt-ostrovskiy-osvobodili-v-dnr-1053216506.html
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россия, украина, новости, министерство обороны рф
россия, украина, новости, министерство обороны рф
Более 40 украинских дронов сбили за ночь над российскими регионами
09:00 22.12.2024 (обновлено: 09:12 22.12.2024)
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью дронов, большинство из которых перехватывают силы ПВО.
СУХУМ, 22 дек - Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 42 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщает Министерство обороны России.
20 из них сбиты над территорией Орловской области, по восемь - над Ростовской и Брянской областями.
Еще пять БПЛА уничтожены над Курской областью и один - над Кубанью.