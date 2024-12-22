https://sputnik-abkhazia.ru/20241222/bolee-40-ukrainskikh-dronov-sbili-za-noch-nad-rossiyskimi-regionami-1053224493.html

Более 40 украинских дронов сбили за ночь над российскими регионами

Более 40 украинских дронов сбили за ночь над российскими регионами

Sputnik Абхазия

Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью дронов, большинство из которых перехватывают силы... 22.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-22T09:00+0300

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СУХУМ, 22 дек - Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 42 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщает Министерство обороны России.Еще пять БПЛА уничтожены над Курской областью и один - над Кубанью.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241221/naselennyy-punkt-ostrovskiy-osvobodili-v-dnr-1053216506.html

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