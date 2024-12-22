https://sputnik-abkhazia.ru/20241222/ezhegodnoe-traditsionnoe-molenie-proshlo-v-sele-lykhny-1053227403.html
Ежегодное традиционное моление прошло в селе Лыхны
Ежегодное традиционное моление прошло в селе Лыхны
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На территории Абхазии находится семь святилищ (абх. Абжьныха): Лых-ныха, Елыр-ныха, Дыдрыпшь-ныха, Лашькиндар, Лдзаа, Адагуа-ныха и Инал-куба. 22.12.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 22 дек - Sputnik. Ежегодное традиционное моление прошло в селе Лыхны 22 декабря, рассказал Sputnik жрец Кутка Шакрыл. В этом году моление посетил и.о.президента Бадра Гунба. В следующем году оно состоится в селе Псху.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230218/molenie-afy-kak-semya-khashig-provela-drevniy-ritual-1044213985.html
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абхазия, новости
Ежегодное традиционное моление прошло в селе Лыхны
На территории Абхазии находится семь святилищ (абх. Абжьныха): Лых-ныха, Елыр-ныха, Дыдрыпшь-ныха, Лашькиндар, Лдзаа, Адагуа-ныха и Инал-куба.
СУХУМ, 22 дек - Sputnik. Ежегодное традиционное моление прошло в селе Лыхны 22 декабря, рассказал Sputnik жрец Кутка Шакрыл.
По его словам, после окончания Отечественной войны народа Абхазии это мероприятие, на котором молятся о мире и процветании страны, проводится в каждом святилище поочередно. На нем присутствуют все жрецы республики.
В этом году моление посетил и.о.президента Бадра Гунба. В следующем году оно состоится в селе Псху.