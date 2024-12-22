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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 23 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 23 декабря
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Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием нестабильного барического поля повышенного давления. 22.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-22T16:11+0300
2024-12-22T16:11+0300
2024-12-22T16:11+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 22 дек - Sputnik. В понедельник 23 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Ночью и утром – дождь разной интенсивности, гроза. В горах – снег.Атмосферное давление – повышенное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, порывы до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +8°С до +13°С.Температура морской воды +12°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 23 декабря
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием нестабильного барического поля повышенного давления.
СУХУМ, 22 дек - Sputnik. В понедельник 23 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ночью и утром – дождь разной интенсивности, гроза. В горах – снег.
Атмосферное давление – повышенное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, порывы до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +8°С до +13°С.
Температура морской воды +12°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха 50-70%.