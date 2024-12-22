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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 23 декабря

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 23 декабря

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием нестабильного барического поля повышенного давления. 22.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-22T16:11+0300

2024-12-22T16:11+0300

2024-12-22T16:11+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 22 дек - Sputnik. В понедельник 23 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Ночью и утром – дождь разной интенсивности, гроза. В горах – снег.Атмосферное давление – повышенное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, порывы до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +8°С до +13°С.Температура морской воды +12°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.

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абхазия, погода в абхазии